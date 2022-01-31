"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ЛУКОЙЛа

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что Министерство финансов РФ предложило перевести крупнейшие месторождения "ЛУКОЙЛа" с трудноизвлекаемой нефтью - Ярегское и Усинское - на стимулирующий режим налога на дополнительный доход (НДД).

"Новость позитивна для "ЛУКОЙЛа". Во-первых, тем самым улучшается рентабельность добычи высоковязкой нефти (по нашему упрощенному расчету, потенциальный эффект на EBITDA от налоговых льгот на добычу 5,5 млн т из 76 млн т общего объема добычи составит 1-3%); во-вторых, законопроект может вступить в силу на год раньше, чем ожидалось ранее (в 2023г, а не в 2024г). И, наконец, столь же важным представляется потенциальное возобновление проектов "ЛУКОЙЛа" по разработке сверхвязкой нефти, что положительно повлияет на динамику нефтедобычи в долгосрочной перспективе. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" для "ЛУКОЙЛа", который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,2x против 3,5x у Роснефти", - пишут аналитики "Атона".

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