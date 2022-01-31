Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 76-79 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 76-79 руб./$1, а по паре евро/рубль - 86-89 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"На стороне российского рубля, который котируется в плюсе, выступают дорогая цена на нефть, надежды на мирное разрешение геополитических споров, а также временная приостановка Банком России валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Набор положительных для рынка факторов помог российскому рублю показать самое сильное внутридневное укрепление с апреля прошлого года и сместиться с многомесячных минимумов 80,41 за доллар США и 90,73 за евро. С текущей недели рубль потеряет поддержку российского фискального периода после уплаты налога на прибыль. При этом по-прежнему остается в фокусе внимания геополитическая повестка с учетом того, что пока отсутствует полноценная реакция России на письменные ответы Запада", - пишет Тимошенко.

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