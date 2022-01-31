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31 января 2022 года 10:39
Вероятна консолидация ОФЗ на текущих уровнях в ближайшие дни - ПСБ
Ожидания повышения ключевой ставки ЦБР и комментарии Минфина РФ о готовности размещать новый госдолг при доходности 9,5-10,0% годовых в ближайшие дни будут способствовать консолидации ОФЗ на достигнутых уровнях (9,5-9,6% для 10-летних ОФЗ, 9,8-9,9% для 1-летних ОФЗ), считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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.31 января 2022 года 12:40
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.31 января 2022 года 11:36
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.31 января 2022 года 11:23
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ТГК-1" с прогнозной ценой 0,0145 руб. за штуку, сообщается в обзоре. "Мы положительно смотрим на опубликованные операционные результаты "ТГК-1". Компания превзошла прошлогодние показатели, что связано с более холодным осенне-зимнем... читать дальше
.31 января 2022 года 11:07
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.31 января 2022 года 10:50
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 76-79 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
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.31 января 2022 года 10:28
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.31 января 2022 года 10:15
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 77-79 руб./$1 и на уровне 86-88 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала". "Курс российского рубля в пятницу, 28 января, продолжил восстанавливаться в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил... читать дальше
.31 января 2022 года 10:05
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.31 января 2022 года 09:51
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.31 января 2022 года 09:40
Коррекция вниз на нефтяном рынке может начаться в ближайшие дни, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Нефтяные цены продолжают расти в понедельник несмотря на то, что смягчение геополитической напряженности и полуторамесячное ценовое ралли без остановок располагают к коррекции. Фьючерсы... читать дальше
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