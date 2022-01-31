Вероятна консолидация ОФЗ на текущих уровнях в ближайшие дни - ПСБ

Ожидания повышения ключевой ставки ЦБР и комментарии Минфина РФ о готовности размещать новый госдолг при доходности 9,5-10,0% годовых в ближайшие дни будут способствовать консолидации ОФЗ на достигнутых уровнях (9,5-9,6% для 10-летних ОФЗ, 9,8-9,9% для 1-летних ОФЗ), считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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