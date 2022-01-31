Идея дня: удерживать позиции в акциях нефтегазовых компаний США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит удерживать прибыльные позиции в акциях нефтегазовых компаний США в данное время, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Только нефтегазовый сектор показывает рост на 18% с начала года в США. Финансовый сектор - минус 1%, остальные теряют 2-13%. Стоит ли сейчас продавать акции нефтегазовых компаний? Очень часто инвесторы недооценивают силу моментума. Это приводит к слишком раннему закрытию прибыльных позиций. Сильный рост акций очень часто приводит к росту позитивных оценок, что привлекает новых инвесторов и поднимает котировки заметно выше справедливых оценок. Полагаем, что сейчас рынки очень близки к такому состоянию в отношении нефтегазовых компаний. Что делать? Наш совет - удерживать прибыльные позиции в секторе, пока не появятся причины, которые разрушат положительный моментум. Сохраняем акции TotalEnergies и Halliburton Co. в наших подборках топ-10 глобальных акций", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.