Рубль будет торговаться в диапазоне 77-79 руб./$1 в понедельник - "Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 77-79 руб./$1 и на уровне 86-88 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в пятницу, 28 января, продолжил восстанавливаться в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 77,80 руб. (-0,15 руб.), курс евро - 86,65 руб. (-0,18 руб.).

Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру понедельника растет на 1,19% и составляет $91,1/барр. С угасанием геополитического фактора доверия к рублю возвращается. На открытии торгов в понедельник, 31 января, российский рубль продолжает укрепляться в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 77-79 руб. в паре с долларом и на уровне 86-88 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

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