Главные события недели - Sber CIB

Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе посетит открытие Олимпиады в Пекине и встретится с председателем КНР, пройдет встреча ОПЕК+ по вопросам нефтедобычи, отмечают аналитики Sber CIB.

31 января:

- Операционные результаты Evraz за четвёртый квартал 2021 года;

- ВВП еврозоны за четвёртый квартал 2021 года;

- ИПЦ Германии за январь;

- Индекс деловой активности (PMI) за январь в Чикаго.

1 февраля:

- Встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана;

- PMI в производственном секторе России за январь;

- Решение по монетарной политике в Австралии;

- Безработица в еврозоне в декабре;

- Отчётность UBS.

2 февраля:

- Недельный ИПЦ в России;

- Встреча ОПЕК+ по вопросам нефтедобычи;

- ИПЦ в еврозоне за январь;

- Промышленное производство в России за декабрь.

3 февраля:

- Решение по монетарной политике ЕЦБ и Банка Англии;

- PMI (в секторе услуг и сводный) в России за январь;

- Объем промышленных заказов в США за декабрь.

4 февраля:

- Владимир Путин посетит открытие церемонии Олимпийских игр в Пекине и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином;

- Официальная статистика по рынку труда США за январь, в том числе по числу занятых вне сельского хозяйства.

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