Вероятно укрепление рубля на торгах в понедельник - ПСБ

Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару в течение торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром понедельника формируется благоприятный фон для продолжения укрепления рубля: фьючерсы на фондовые рынки большинства развитых стран торгуются в плюсе, цены на нефть продолжают уверенный рост. На утренней сессии пара доллар/рубль вплотную приблизилась к отметке 77,5 руб./$1; другие валюты ЕМ торгуются преимущественно в слабом плюсе, - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. - Мы считаем, что целевой диапазон по доллару 76,5-78 руб./$1 сохранит свою актуальность на текущей неделе при условии отсутствия новостных шоков. В понедельник не исключаем выхода пары доллар/рубль ниже отметки 77 руб./$1".

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