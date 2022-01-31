Коррекция вниз на нефтяном рынке может начаться в ближайшие дни - BCS Express

Коррекция вниз на нефтяном рынке может начаться в ближайшие дни, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Нефтяные цены продолжают расти в понедельник несмотря на то, что смягчение геополитической напряженности и полуторамесячное ценовое ралли без остановок располагают к коррекции. Фьючерсы на нефть марки Brent превышают $91 за баррель. Ключевым фактором остается дефицит, который формируется на фоне сильного спроса, опережающего предложение. При этом назревшая коррекция может реализоваться в ближайшие дни", - отмечает аналитик в комментарии инвесткомпании.

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