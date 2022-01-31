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31 января 2022 года 09:35

Brent - $91,02 за баррель.

Рынок акций США вырос в пятницу. Фондовые индексы Японии и Гонконга растут в понедельник, рынок Австралии ушел в минус. Цены на нефть поднимаются и остаются около максимумов за 7 лет на торгах в понедельник.

Американский рынок акций зафиксировал существенный рост в последние часы торгов в пятницу, благодаря чему индексы сумели отыграть предыдущее падение и выйти в плюс по итогам недели.

Инвесторы оценивали свежие статданные из США и отчетность крупных компаний.

Как стало известно в пятницу, доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев сократились на 0,6%. До этого они увеличивались по итогам шести месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, а динамика второго совпала с ожиданиями, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,4% относительно ноября и на 5,8% по сравнению с декабрем 2020 года, причем годовые темпы роста стали максимальными за 40 лет. Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, поднялся в декабре на 0,5% за месяц и на 4,9% за год (максимум с 1983 года).

Тем временем индекс потребительского доверия в США в январе упал до минимальных с ноября 2011 года 67,2 пункта с декабрьского значения в 70,6 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительно индикатор оценивался в 68,8 пункта. Аналитики ожидали его пересмотра до 68,7 пункта, сообщает Trading Economics.

"Замедление потребительских расходов в декабре спровоцировало падение показателя на 0,6%, а данные Мичиганского университета указали на то, что тревога американских потребителей по поводу инфляции находится на максимальном уровне за последние 10 лет", - считает старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Инвесторы также продолжают оценивать итоги первого в этом году заседания ФРС США. Американский ЦБ, вероятнее всего, скоро повысит ключевую ставку впервые за более чем 3 года на фоне ускорившейся до многолетних максимумов инфляции в стране.

Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100%-ную вероятность подъема ставки в марте и 70%-ный шанс, что следующее повышение состоится уже в мае. При этом на рынке также растут ожидания того, что ФРС будет поднимать ставку в этом году 5 раз с шагом 0,25 процентного пункта, хотя долгосрочные прогнозы для ставки остаются почти неизменными.

В центре внимания также остается продолжающийся сезон отчетности.

Apple Inc. (SPB: AAPL) зафиксировала рекордную чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале благодаря сильному спросу на большинство категорий товаров в сезон зимних праздников. Акции самой дорогой публичной компании в мире прибавили в цене 7%.

Visa Inc. (SPB: V) нарастила прибыль и выручку в первом квартале 2022 финансового года, причем оба показателя превзошли ожидания рынка. Стоимость крупнейшего в США оператора платежной системы подскочила на 10,6%.

Скорректированная прибыль Mondelez International (SPB: MDLZ) Inc. в минувшем квартале недотянула 1 цент до прогноза аналитиков. Котировки бумаг производителя снеков и кондитерских изделий опустились на 1,6%.

Бумаги Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) подорожали на 0,4%, несмотря на то, что производитель потребительских товаров сократил чистую прибыль более чем в четыре раза в прошедшем квартале.

Caterpillar (SPB: CAT), производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в четвертом квартале 2021 года увеличила чистую прибыль почти втрое, однако издержки на реализацию продукции оказались выше прогноза. Капитализация компании упала на 5,2%.

Акции нефтепроизводителя Chevron Corp. (SPB: CVX) снизились в цене на 3,5%. Скорректированная прибыль компании в расчете на акцию в октябре-декабре оказалась хуже ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 1,7% и составил 34725,47 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 2,4% - до 4431,85 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 3,1% и достиг 13770,57 пункта.

За неделю Dow Jones вырос на 0,8%, S&P - на 1,3%. До этого Dow Jones и S&P 500 снижались три недели подряд. Nasdaq завершил неделю ростом всего на 0,01%, но этого хватило, чтобы прервать четырехнедельную серию снижений.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, Сингапур и Новую Зеландию, повышаются в первый рабочий день этой недели, исключением является только австралийский рынок.

При этом в понедельник торги не проводятся на биржевых площадках материкового Китая, а также Южной Кореи и Тайваня в связи с празднованием наступления нового года по лунному календарю.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:14 МСК увеличился на 1,1%.

Розничные продажи в Японии в декабре увеличились на 1,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

При этом рост замедлился по сравнению с 1,9% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 2,7%, сообщает Trading Economics.

Промышленное производство в Японии в декабре сократилось на 1% в помесячном выражении. Это первое снижение показателя за три месяца, оно было обусловлено ростом числа заболеваемости COVID-19 на фоне распространения нового штамма "омикрон" и введенных в связи с этим ограничительных мер.

В число лидеров повышения котировок входят акции производителя электронных компонентов Alps Alpine Co. (+18,1%), а также транспортных Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+9,1%) и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+8,5%).

Также дорожают бумаги производителя потребительской электроники Sony (+3,7%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+4,3%), выпускающей чипы Advantest (+4,6%).

Между тем существенно дешевеют акции производителей электроэнергии Chubu Electric Power Co. (-8%) и Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (-5%).

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:08 МСК увеличился на 0,1%.

Наиболее существенно дорожают акции интернет-компаний Meituan (+5,6%), JD.com Inc. (+5,1%) и Netease Inc. (+4,1%), а также интернет-ритейлера Alibaba (+3,6%).

Также растет стоимость Tencent Holdings Ltd. (+2,6%), автопроизводителей Great Wall Motor (+1,5%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+0,1%), производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+0,9%).

При этом теряют в цене, в том числе, акции пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-4,2%) и Hang Seng Bank Ltd. (-1,3%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели соответственно на 1,2% и 1,9%.

Цены на нефть поднимаются в понедельник утром и находятся вблизи максимумов за семь лет, достигнутых по итогам последних торгов на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в понедельник составляет $91,02 за баррель, что на $0,99 (1,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,69 - до $90,03 за баррель, в ходе торгов цена поднималась до отметки $91,7 за баррель впервые с октября 2014 года.

Срок мартовских фьючерсов на Brent истекает в понедельник. Стоимость более активно торгуемых фьючерсов на апрель поднимается на $0,89 (1,01%), до $89,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,78 за баррель, что на $0,96 (1,11%) выше итогового значения сессии в пятницу. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,21, до $86,82 за баррель.

Обе марки нефти подорожали по итогам шестой недели подряд. С начала января их стоимость поднялась примерно на 16%, при этом темпы роста могут стать максимальными с февраля 2021 года.

"Беспокойство из-за проблем с поставками нефти в сочетании с сохраняющимися геополитическими рисками обеспечили рынку сильное начало недели", - отметил аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Тошитака Тазава.

Тем временем внимание рынка переключается на предстоящее заседание министров стран ОПЕК+. Участники рынка ждут, что на заседании, которое запланировано на 2 февраля, будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц в марте.

"Ожидая, что ОПЕК+ сохранит существующую политику постепенного увеличения добычи, цены на нефть на этой неделе, скорее всего, продолжат расти", - добавил Тазава. Он также полагает, что Brent останется выше $90 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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