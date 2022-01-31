Изменения рубля к доллару и евро в понедельник утром незначительные на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 31 января. Изменения доллара США и евро на старте торгов Московской биржи в понедельник незначительные; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, с одной стороны, и, с другой, сохраняющихся геополитических рисков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,65-77,81 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,6575 руб./$1 (-14,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,7175 руб./EUR1 (+6,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась почти на 5 коп. к уровню закрытия 28 января, до 81,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,99 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,56 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 31 января обусловлены, с одной стороны, позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а с другой стороны - сохраняющимися геополитическими и санкционными рисками.

Американский рынок акций зафиксировал существенный рост в последние часы торгов в пятницу, благодаря чему индексы сумели отыграть предыдущее падение и выйти в плюс по итогам недели. Инвесторы оценивали свежие статданные из США и отчетность крупных компаний. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,4% относительно ноября и на 5,8% по сравнению с декабрем 2020 года, причем годовые темпы роста стали максимальными за 40 лет. Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, поднялся в декабре на 0,5% за месяц и на 4,9% за год (максимум с 1983 года). Тем временем индекс потребительского доверия в США в январе упал до минимальных с ноября 2011 года 67,2 пункта с декабрьского значения в 70,6 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительно индикатор оценивался в 68,8 пункта. Аналитики ожидали его пересмотра до 68,7 пункта.

Инвесторы также продолжают оценивать итоги первого в этом году заседания ФРС. Американский ЦБ, вероятнее всего, скоро повысит ключевую ставку впервые за более чем три года на фоне ускорившейся до многолетних максимумов инфляции в стране. Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100%-ю вероятность подъема ставки в марте и 70%-й шанс, что следующее повышение состоится уже в мае. При этом на рынке также растут ожидания того, что ФРС будет поднимать ставку в этом году пять раз с шагом 0,25 процентного пункта, хотя долгосрочные прогнозы для ставки остаются почти неизменными.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром в основном умеренно подрастают: японский Nikkei 225 прибавляет 1,36%, гонконгский Hang Seng - 1,55%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%. Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,24% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на американском фондовом рынке 31 января.

В свою очередь мировые цены на нефть в понедельник утром также демонстрируют позитивную динамику. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,13 за баррель, что на 1,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $87,91 за баррель, что на 1,26% выше уровня на закрытие рынка 28 января.

Вместе с тем продемонстрировать уверенный рост рублю не дают сохраняющиеся санкционные риски. Так, влиятельные сенаторы США от обеих партий заявили в воскресенье, что рассчитывают в скором времени завершить согласование пакета санкций на случай нападения России на Украину. "Я бы сказал, что мы вплотную приблизились к цели. Надеюсь, что мы сможем завершить начатое", - заявил в эфире CNN председатель сенатского комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендес. Он добавил, что надеется на завершение работы над мерами в начале предстоящей недели. С оценкой Менендеса в целом согласился его заместитель в комитете по иностранным делам республиканец Джим Риш. "Я испытываю умеренный оптимизм по поводу того, что завтра, когда мы вернемся на работу в Вашингтон, нам удастся продвинуться по этой теме", - заявил Риш.

The Hill отмечает, что итогом переговоров сенаторов от обеих партий может стать решение ввести часть санкций сразу, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация вокруг Украины. Менендес пояснил, что речь может пойти о мерах в ответ на такие приписываемые России акции, как кибератаки, операции под прикрытием, попытки ослабить украинские власти.

Изначально в Сенат Конгресса США поступил составленный Менендесом законопроект, предусматривающий санкции против российских руководителей, банков, компаний в случае нападения РФ на Украину либо серьезной эскалации. Параллельно с сенаторами над возможными санкциями против РФ работают и в Палате представителей. Там рассматривают законопроект, который, по сути, является "клоном" текста Менендеса.