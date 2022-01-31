Цены рублевых корпбондов в понедельник могут подрасти на внешнем позитиве

Москва. 31 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяном конъюнктуры, а также на фоне локального ослабления геополитической напряженности вокруг Украины и России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. "Сами украинцы, уже в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует - будут какие потери с каждой из сторон или не будут", - сказал Патрушев.

Президент США Джо Байден заявил, что намерен в скором времени направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе, сообщают западные СМИ. По их данным, Байден пояснил, что сделает это "в недалекой перспективе". Ранее на минувшей неделе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных как раз на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряжённой обстановкой вокруг Украины.

Заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине пройдет в понедельник, несмотря на нежелание России, передало в минувшую пятницу агентство Bloomberg слова американского чиновника высокого ранга. По сообщениям агентства, в США полагают, что заседание станет возможностью для России объяснить свои действия на границе с Украиной и дать понять, видит ли она путь для дипломатического решения проблемы.

В США индексы в пятницу выросли на 1,7-3,1%, показав уверенный рост в последние часы торгов на сильной корпоративной отчетности, благодаря чему индексы сумели выйти в "плюс" по итогам недели.

За неделю Dow Jones вырос на 0,8%, S&P - на 1,3%. До этого Dow Jones и S&P 500 снижались три недели подряд. Nasdaq завершил неделю ростом всего на 0,01%, но этого хватило, чтобы прервать четырехнедельную серию снижений.

Инвесторы также оценивали свежие статданные из США.

Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев сократились на 0,6%. До этого они увеличивались по итогам шести месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, а динамика второго совпала с ожиданиями, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,4% относительно ноября и на 5,8% по сравнению с декабрем 2020 года, причем годовые темпы роста стали максимальными за 40 лет. Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, поднялся в декабре на 0,5% за месяц и на 4,9% за год (максимум с 1983 года).

В январе индекс потребительского доверия Мичиганского университета упал до 67,2 пункта с декабрьского значения в 70,6 пункта. Предварительно индикатор оценивался в 68,8 пункта. Аналитики ожидали его пересмотра до 68,7 пункта, сообщает Trading Economics.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации был пересмотрен до 72 пунктов с 73,2 пункта, индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 64,1 пункта с 65,9 пункта. В декабре значения индексов составили соответственно 74,2 пункта и 68,3 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) выросли в январе до 4,9% с 4,8%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 3,1% с 2,9%.

В понедельник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, японский Nikkei 225 - на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%, биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

Нефтяной рынок в понедельник продолжает подъем, обновляя максимумы с 2014 года, минувшая неделя стала шестой неделей роста подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 06:22 МСК в понедельник выросла до $91,1 за баррель (+1,2% и +0,8% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $87,84 за баррель (+1,2% и +0,2% в пятницу).

Внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ 2 февраля. Ожидается, что коалиция будет по-прежнему придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тыс. б/с в месяц.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,37 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,524 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный восстановительный рост благодаря локальному снижению геополитических рисков.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 января вырос на 0,18% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,19%, поднявшись до 727,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+1,34%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,78%) и "РЖД-001P-20R" (+0,78%), а в лидерах снижения - облигации "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (-0,92%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,56%) и "ФСК ЕЭС БО-03" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 37-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.