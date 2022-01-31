Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3500п в понедельник - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня 3500 пунктов на торгах в понедельник на фоне дорожающей нефти, однако увлекаться покупками не стоит, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Отскок рублевых активов в последнее утро января продолжается благодаря хорошему внешнему фону. На этом фоне в лидерах утреннего роста "Газпром", Сбербанк и "Роснефть" - самые фундаментально сильные бумаги. С середины прошлой недели картина по российскому рынку акций начала принципиально меняться. По характеру торгов стало складываться впечатление, что рынок отскакивает не только на закрытии "шортов", но и на появлении пока еще очень осторожных инвестиционных покупок. Причем инвесторы стали оценивать практические все новости с позитивной точки зрения. Вот и в понедельник рынок проигнорировал появившиеся в выходные угрозы Великобритании ввести непонятно чем вызванные антироссийские санкции уже на текущей неделе, - пишет эксперт инвесткомпании в комментарии. - Техническая картина по российскому рынку акций может быть улучшена в случае, если индекс Мосбиржи сумеет закрепиться выше важного уровня 3500 пунктов. Пока индикатору сделать это не удавалось. В целом же покупками увлекаться не советуем. Распродажи могут возобновиться в любой момент как из-за новых политических и санкционных новостей, так и в результате возобновления падения фондовой Америки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.