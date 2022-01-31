Возможен рост котировок нефти на торгах в понедельник - ПСБ

Возможно продолжение роста котировок нефти марки Brent на торгах в понедельник, но риски коррекции растут, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы полагаем, что в понедельник нефтяные котировки постараются инерционно подрасти при поддержке преобладания позитивных настроений на рынках (возможно тестирование уровня $92 за баррель). Хотя и отмечаем, что рынок нефти уже выглядит перегретым, что повышает риски отката котировок после экспирации. В центре внимания инвесторов на текущей неделе будет заседание ОПЕК+ 2 февраля, по итогам которого страны-экспортеры должны подтвердить планируемое повышение квот, вполне оправданное в текущих экономических условиях", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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