Уверенности в устойчивости движения вверх рынка акций РФ пока нет - BCS Express

Уверенности в устойчивости движения вверх на российском рынке акций в текущий момент нет, основным драйвером остается геополитика, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Ключевым моментом для российского рынка акций в ближайшие дни и недели останется фактор геополитики. Причем речь касается не только "голубых фишек", которые чутко реагируют на изменение внешней среды, но и второго/третьего эшелонов. В менее ликвидных бумагах также происходят сильные движения, что обусловлено в основном двумя факторами. Первый заключается в том, что снижение цен на "голубые фишки" приводит к перетоку в них капитала из других отраслей. Второй связан с общим изменением уровня рублевых процентных ставок, что сказывается абсолютно на всех бумагах", - отмечает аналитик инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи общая техническая картина на прошлой неделе улучшилась. Идет попытка формирования возвратного движения наверх. Однако полной уверенности в его устойчивости сейчас нет. Взгляд на краткосрочные перспективы осторожный. Для подтверждения импульса роста индексу необходимо 1-2 сессии завершить выше области 3525-3540 пунктов. В таком случае затем цели отскока сместятся к 3700-3750 пунктам. В это же время негативным техническим сигналом станет повторный возврат ниже 3350 пунктов".

Также, по мнению Карпунина, в сложившихся условиях можно лишь предположить, что чуть осторожней участники рынка могут относиться к акциям банковского сектора. Кроме того, указывает он, вряд ли при столь высоких рублевых процентных ставок будут пользоваться повышенным спросом бумаги электроэнергетического сектора. Более устойчивую динамику можно ожидать от акций экспортеров: нефтегазовый сектор, металлурги, химики.

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