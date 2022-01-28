Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными днями

Москва. 28 января. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером после снижения в первой половине торгов, рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями после волатильной недели.

Курс доллара США составил 78,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,24 руб./EUR1, подорожав на 27,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,54 копейки - до 82,25 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,1296 рубля, до 77,8174 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,8261 рубля, до 86,6419 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро на вечерних торгах, так как инвесторы закрывают позиции перед выходными днями на фоне смягчения внешнеполитического негатива. Заявления высокопоставленных российских политиков, сделанные в последние дни, поддерживают инвесторов в мысли, что Россия не планирует военные действия в отношении Украины.

В пятницу вечером, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора согласились, что требуется деэскалация ситуации вокруг Украины.

Кроме того, BFMTV утверждает, что в ходе разговора Путин заверил, что Россия не планирует нападение на Украину. В то же время, как пояснили в Елисейском дворце, в ходе разговора было видно, что по ряду вопросов, касающихся безопасности в Европе, между лидерами стран есть разногласия.

Если ситуация зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит грубо наступать на свои интересы, заявил ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если это зависит от России, то войны не будет. Войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", - сказал он в интервью российским радиостанциям.

Также в пятницу сразу несколько официальных представителей западных стран заявили, что меры против "Северного потока 2" станут частью ответа в случае нападения России на Украину. Об этом сказали посол США в Москве Джон Салливан, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

США и ЕС работают над вопросом об альтернативных поставках газа в страны Евросоюза в том случае, если Россия нападет на Украину, говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"США и ЕС вместе работают над бесперебойными, достаточными и своевременными поставками природного газа в Евросоюз из разнообразных источников со всего мира с тем, чтобы избежать дефицита. Такой дефицит может возникнуть, в частности, в случае нового российского нападения на Украину", - говорится в документе.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу локальная валюта закрепился у уровней, достигнутых на вчерашнем ралли, когда рубль укрепился более чем на 2% после заявления директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева, что "даже мысль о войне с Украиной является для Москвы неприемлемой. "Помимо этого, инвесторы приветствуют продолжение диалога между Россией и США - в среду МИД России получил письменный ответ США на предложения по гарантиям безопасности, который по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова позволяет рассчитывать на начало "серьезного разговора" по второстепенным пунктам. Ближайшее поведение рубля будет полностью зависеть от геополитики", - отмечает Наумова.

"Рублю не удалось продолжить восстановление несмотря на снижение геополитической напряженности и локальные максимумы в ценах на нефть. Здесь сказалось желание части игроков в преддверии выходных зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям в национальной валюте для снижения рисков по портфелям. В результате, к концу основной сессии пара "доллар-рубль" смогла скомпенсировать потери и выйти на положительную территорию. При этом, в случае если на выходных не наметится рост геополитических рисков, в начале следующей недели рубль предпримет попытку дальнейшего роста, что приведет к отступлению американской валюты к верхней границе диапазона 73-75 рублей, который, на наш взгляд, в текущий момент фундаментально более обоснован", - отмечает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Глобальные инвесторы продолжают находиться под влиянием итогов заседания Федеральной резервной системой (ФРС), завершившегося в среду, 26 января. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%. В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

Между тем доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев сократились на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, а динамика второго совпала с ожиданиями, сообщает Trading Economics.

Нефтяные котировки демонстрируют рост в ходе торгов в пятницу после снижения накануне, внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ в начале февраля.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,08% - до $89,25 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 1,11% - до $87,7 за баррель.

Обе марки могут зафиксировать рост по итогам шестой недели подряд.

Теперь все внимание направлено на встречу ОПЕК+ на следующей неделе. Оно состоится 2 февраля. Ожидается, что коалиция будет по-прежнему придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,1296 рубля, до 77,8174 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,8261 рубля, до 86,6419 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 78,64 копейки по отношению к четвергу и составил 77,8051 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 58,29 копейки и составил 77,8721 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 971,396 млн, из которых $1 млрд 33,618 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 937,778 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,6728 рубля, до 86,6909 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился к 19:00 МСК на 1,1039 рубля и составил 87,8794 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR838,655 млн, из которых EUR305,893 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR532,762 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 8,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 8,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась также на 4 б.п. - до 9,09% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 11 б.п. - до 9,97% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 12 б.п. - до 10,08% годовых.