Рынок акций РФ на неделе подрос благодаря ослаблению геополитической напряженности

Рынок акций РФ на неделе подрос в рамках коррекции после 3-недельного падения, отскок был обусловлен ослаблением геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также улучшением внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent локально поднималась выше $91 за баррель). Реакция на ожидаемые решения Федрезерва США по монетарной политике (регулятор не стал менять ставку, но дал сигнал на ее повышение в марте) оказалась умеренно негативной. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели локально падали в район 3160 и 1260 пунктов соответственно (минимумы с декабря 2020 года), откуда к концу недели произошел коррекционный отскок в район 3500 и 1400 пунктов за счет закрытия игроками "коротких" позиций.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 20 по 26 января составил $15 млн против $120 млн ранее (пять недели притоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $3 млн по сравнению с поступившими $70 млн на предыдущей неделе.

В период с 24 по 28 января индекс Мосбиржи вырос на 1,4% и составил 3488,6 пункта, индекс РТС прибавил 0,4% и достиг 1407,04 пункта на фоне роста доллара до 78,09 руб./$1 (+0,67 рубля) и подорожавшей мартовской нефти Brent до $90,78 за баррель (+3,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с нового обвала blue chips на панических распродажах из-за эскалации геополитической напряженности, подогретой западными СМИ в отношении якобы готовящегося военного вторжения России на Украину, а также на фоне ухудшения внешней конъюнктуры (нефть Brent просела к $86 за баррель). Индексы РТС и Мосбиржи обновили минимумы с декабря 2020 года, после чего отыграли часть потерь. По итогам дня индекс МосБиржи упал к 3235 пунктам, РТС - ниже 1290 пунктов, потери отдельных фишек достигали 10%.

Великобритания начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на "рост масштабов угрожающих действий России". НАТО привела свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправила дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с "наращиванием российских военных сил вблизи Украины".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что источником эскалации напряженности вокруг Украины является не Россия, а информационная кампания, сопровождаемая публикацией ложных сведений, со стороны США и НАТО.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх вместе с нефтью (Brent поднялась к $87,5 за баррель), отскок был сдержан сохраняющейся геополитической напряженностью вокруг России и Украины, а также новым падением индексов в США в преддверии итогов заседания Федрезерва; индекс Мосбиржи в течение дня поднимался выше 3300 пунктов, но завершил основные торги в районе 3250 пунктов.

США, страны НАТО и Украина заявили о концентрации российских войск у украинской границы и об "угрозе российского вторжения". Российские официальные лица заявили, что у РФ нет никаких агрессивных планов.

президенты Франции, Польши и США, премьер Великобритании, председатель Еврокомиссии, председатель Европейского совета, генеральный секретарь НАТО и канцлер Германии в ходе видеоконференции подтвердили намерение обсудить украинский кризис на переговорах с Россией, в том числе на встрече "нормандской четверки".

Поддержку нефти оказала геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен пуск, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.

В среду рынок акций продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, а также благодаря геополитическому затишью вокруг России и Украины; индекс МосБиржи на отскоке протестировал рубеж 3400 пунктов, но не смог его удержать и сполз ниже 3360 пунктов после заявления посольства США в Киеве с призывом к американцам покинуть Украину из-за "непредсказуемой ситуации" в сфере безопасности. Доллар поднялся в район 80 руб./$1.

Нефть Brent поднялась к $90 за баррель на фоне опасений относительно возможных перебоев поставок с Ближнего Востока и из Восточной Европы, сигналов сохранения высокого спроса на топливо и сокращения запасов в США.

Вышедшая статистика Минэнерго США оказалась неоднозначной: запасы нефти в стране за неделю увеличились на 2,38 млн баррелей (ожидания варьировались от роста на 1 млн до снижения на 2,1 млн), запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей (ожидался рост на 1,9-2,2 млн), резервы дистиллятов сократились на 2,8 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6-1,18 млн).

Оптимизм инвесторов поддерживали данные о сильном спросе на нефть в Индии, третьем по величине потребителе этого топлива в мире. Индийский импорт достиг по итогам декабря годового максимума: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%.

В четверг рынок акций РФ продолжил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и локального ослабления геополитических рисков на заявлениях МИД РФ о неприемлемости войны между Россией и Украиной; индексы МосБиржи и РТС протестировали рубежи сопротивления 3500 и 1400 пунктов, но удержать их не смогли из-за просевшей вечером нефти (Brent после тестирования $91 за баррель просела ниже $90). Индекс Мосбиржи завершил основные торги в районе 3456 пунктов, индекс РТС - чуть ниже 1400 пунктов; цены blue chips на "Мосбирже" выросли в пределах 7% во главе с "Газпромом". Доллар откатился ниже 77,8 рубля.

Подъему цен на нефть способствовала информация о снижении запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, до минимального для этого времени года уровня за последние 10 лет. Запасы в Кушинге упали за неделю на 1,8 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 1,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

США в ответе на предложения России по безопасности передали Москве как свою оценку этих предложений, так и американские идеи и опасения, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, США готовы к дальнейшим переговорам с Россией, если будет деэскалация ситуации вокруг Украины. Также Блинкен отметил, что в случае нападения России на Украину никакие варианты санкций не исключаются.

Федрезерв США по итогам двухдневного заседания ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, но дал сигнал, что готов приступить к росту ставок в марте из-за разогнавшейся инфляции. Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100%-ную вероятность подъема ставки в марте и 70%-ный шанс, что следующее повышение состоится уже в мае.

В пятницу рынок акций РФ сохранил восходящий импульс на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднималась до $91,7 за баррель), а также благодаря сокращению геополитической напряженности вокруг России и Украины, однако в ряде бумаг отмечались продажи в рамках фиксации прибыли игроками перед выходными. Индексы МосБиржи и РТС протестировали рубежи 3500 и 1400 пунктов.

Россия намерена продолжать диалог по ситуации вокруг Украины при понимании необходимости отстаивания своих национальных интересов, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила в четверг, что США так или иначе добьются остановки "Северного потока 2" в случае, если Россия нападет на Украину.

В период с 24 по 28 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "Татнефти" (+5%), "Газпрома" (+5%), "ЛУКОЙЛа" (+5%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-15%), Polymetal (-14%), "Селигдара" (-8%).

Динамику рынка акций РФ в начале февраля по-прежнему будут определять геополитические новости в условиях возросшей неопределенности и страновых рисков, а также статистика из США и корпоративные события. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний может составить 3400-3600 пунктов, для индекса РТС - 1340-1550 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".