Цены евробондов РФ за неделю вновь умеренно снизились, несмотря на коррекцию 26-27 января

Москва. 28 января. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели вновь умеренно снизились, несмотря на позитивную коррекцию 26-27 января, произошедшую на фоне локального снижения геополитических рисков; исключение составил лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь немного снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Заметное падение цен отечественных евробондов произошло в самом начале недели на фоне возросших геополитических рисков. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) выросла за день на 40 базисных пунктов и достигла 247 пунктов. При этом большинство евробондов emerging markets также находились под давлением из-за ожиданий скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками, но снижение их цен было относительно небольшим.

Инвесторы в российские активы негативно восприняли новости об отзыве из Украины дипломатов США, Великобритании, Германии из-за угрозы военных действий. Росту эскалации также способствовали сообщения о готовности США и НАТО направить дополнительный военный контингент в Восточную Европу. "Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", - говорилось в заявлении на сайте НАТО.

НАТО приписывает агрессивные намерения России с целью оправдать в глазах обывателей свою военную активность на восточном фланге, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя решение альянса направить дополнительные силы в Восточную Европу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что источником эскалации напряженности вокруг Украины является не Россия, а информационная кампания, сопровождаемая публикацией ложных сведений, со стороны США и НАТО. Также он отметил, что активность альянса НАТО вблизи границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны. Концентрация Вооруженных сил Украины на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса свидетельствует о подготовке к наступательным действиям, и такая угроза сейчас есть, заявили в Кремле.

После массированных распродаж начала недели 25 января на рынке наблюдалась некоторая стабилизация ситуации. Суверенные евробонды России открылись во вторник умеренным ростом котировок в дальнем сегменте, в частности, подорожали облигации с погашением в 2042-2047 годах, но при этом в среднесрочных и "коротких" выпусках ценовое снижение продолжилось. Отскок в большей степени носил спекулятивный характер и был вызван закрытием рядом участников рынка коротких позиций в "длинных" бумагах. С другой стороны, сохранившееся давление продавцов в среднесрочном сегменте свидетельствовало о том, что фундаментально ситуация не стала лучше. К тому же под вечер произошло ухудшение настроений и в соседних секторах, в частности, возобновилось падение рубля, а российские акции стали постепенно терять дневные достижения.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели умеренно подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Доходность выпуска с погашением в 2029 году снизилась за день на 6 базисных пунктов, а самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году - на 8 базисных пунктов. В целом евробонды практически всех развивающихся стран торговались в плюсе, что привело к снижению их процентных ставок на 2-7 базисных пунктов, в то время как американские казначейские обязательства находились вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Дополнительную поддержку отечественным валютным гособлигациям оказали растущие цены на нефть, в частности, котировки Brent в ходе торгов превысили отметку $90 за баррель.

В четверг восстановительный рост цен российских еврооблигаций усилился благодаря локальному снижению геополитических рисков, произошедшему на заявлениях замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева о том, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между Украиной и Россией.

При этом начало дня не предвещало какого-либо позитивного развития, особенно после достаточно "жесткой" риторики руководства ФРС по итогам состоявшегося заседания американского регулятора, что вызвало рост ожиданий более агрессивного повышения ставки Федрезерва и тем самым привело к повышению доходностей US Treasuries. Но в течение дня ситуация на рынке базовых активов стабилизировалась, а с другой стороны, рынок получил сильные заявления со стороны российского МИД, и это стало основным триггером роста котировок не только отечественных евробондов, но и всех российских активов. В результате ценовой рост "длинных" выпусков российских еврооблигаций достигал 3-4 процентных пунктов. При этом стоимость пятилетних CDS опустилась до 215 пунктов.

На линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. "Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось", - сказал он в четверг на брифинге в Москве. Дипломат добавил, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается", - подчеркнул Зайцев. По его словам, "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. "Федеральный комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для поддержки этой цели комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", - говорилось в сообщении ФРС.

В то же время поскольку инфляция находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки". При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании. Американский центробанк сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте. "Экономике США больше не нужная сильная поддержка со стороны ФРС", - заявил Пауэлл.

В последний день недели российские еврооблигации вновь развернулись в сторону снижения вслед за падением стоимости базовых активов, которые продолжили отыгрывать в целом "ястребиные" итоги первого в этом году заседания Федрезерва.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за неделю почти на 3%, до 118,99% от номинала (их доходность выросла на 23 базисных пункта - до 4,49% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 2,8%, до 113,62% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 19 пунктов и составил 277 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 2,1%, подешевев до 110,8% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов, до 4,53% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 0,73% - до 100,9% от номинала (доходность выросла на 15 базисных пунктов и 28 января составила 4,06% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,84%, до 102,91% от номинала (их доходность выросла на 21 базисный пункт, до 4,01% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам пяти дней на 1,45%, составив 108,2% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 48 пунктов и составил 266 базисных пунктов).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 0,12%, до 104,02% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 25 пунктов и составил 151 базисный пункт).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, приостановят снижение и продемонстрируют уже коррекционный отскок на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых долговых рынках, а также локального снижения геополитических рисков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, после заметных распродаж, отмечавшихся в предыдущие недели, ситуация в секторе валютных гособлигаций РФ в начале февраля может успокоиться и на рынке вполне вероятен коррекционный отскок. Этому будет способствовать как локальное снижение геополитических рисков, так и прогнозируемое улучшение конъюнктуры мировых долговых рынков. Участники рынка будут внимательно следить за статистикой распространения нового штамма COVID-19 и новыми антиковидными ограничениями в различных странах мира, что в дальнейшем будет влиять на принятие мировыми Центробанками решений о темпах ужесточения денежно-кредитной политики.