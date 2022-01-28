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28 января 2022 года 19:20

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после 3-недельного снижения, индекс Мосбиржи поднялся к 3500п

Москва. 28 января. Рынок акций РФ вырос в пятницу и завершил неделю ростом после 3-недельного снижения, отскоку способствовали сокращение геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также подорожавшая нефть (Brent превысила $90 за баррель). Индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3500 пунктов, но удержать его не смог из-за смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3488,6 пункта (+1%, максимум дня - 3534,4 пункта), индекс РТС - 1407,04 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар подрос до 78,09 рубля (+0,13 рубля).

За неделю индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,4-1,4%, доллар подорожал на 0,67 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-4,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,9%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Московской биржи" (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Россия намерена продолжать диалог по ситуации вокруг Украины при понимании необходимости отстаивания своих национальных интересов, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Таким образом он ответил на вопрос, не противоречат ли последние инициативы депутатов Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и поставках туда военной продукции резолюциям Совета безопасности ООН по Украине. Он также отметил, что Россия на всех уровнях, начиная с уровня президента, четко говорит о своей позиции.

Тем временем, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила в четверг, что США так или иначе добьются остановки "Северного потока 2" в случае, если Россия нападет на Украину. "Если Россия вторгнется на Украину, то, так или иначе, "Северный поток 2" не заработает", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынки капитала понемногу приходят в норму после январского стресса. Биржевая волатильность сохраняется высокой, однако отсутствие стрессов со стороны геополитического фона сыграло в пользу отечественных активов. Как только напряжение снизилось, инвесторы рынка акций РФ смогли обратить внимание на иные фундаментальные факторы.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, на рынке акций РФ под занавес недели наблюдалась смешанная динамика торгов, но покупатели имели перевес, несмотря на фактор пятницы и слабый внешний фон. На биржевых площадках Европы наблюдались продажи. В Германии вышли неожиданно слабые статданные - первые оценки ВВП за IV квартал 2021 и весь прошлый год оказались ощутимо ниже ожиданий. Рублевые активы отыгрывали улучшение геополитических сигналов и высокую стоимость сырьевых ресурсов. Нефть Brent обновила максимум с 2014 года.

Важными для настроений на рынках на старте будущей недели будут январские производственные и непроизводственные индексы PMI Китая. При этом сам китайский рынок с понедельника будет закрыт всю неделю в связи с национальным Новым годом, гонконгская биржа проведет в понедельник укороченные торги. Также из ключевой статистики 31 января можно выделить первую оценку ВВП еврозоны за IV квартал. На предстоящей неделе рублевые активы продолжат чутко реагировать на новости внешней политики и изменения глобального риск-аппетита. Кроме того, умеренное давление на риск-активы, включая сырье и развивающиеся валюты, может оказать укрепление доллара США к корзине основных валют (DXY). Завершающий торговый день января индекс МосБиржи может провести в диапазоне 3450-3550 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, акции в пятницу продолжили восстанавливать позиции в надежде на смягчение геополитических рисков и продолжение переговоров с "условным западом". Впрочем, есть и немного негатива в виде дешевеющих металлов, а также снижение прогнозов по прибыли российских банков в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.

По данным ЦБ РФ, всего за 2021 год российские банки заработали 2,4 трлн рублей при доходности на капитал 21,1%, что на 50% выше прибыли в 2020 году. Во многом это стало возможно благодаря росту потребительского кредитования на 20,1%. В 2022 году регулятор ожидает замедления темпов роста кредитования из-за повышения ставок и лимитов на рискованные кредиты. Частично из-за этих мер прогноз прибыли в банковской системе на текущий год составляет 2,0-2,4 трлн рублей. Впрочем, текущие котировки акций основных российских банков существенно просели за последние пару месяцев и даже при снижении ожиданий на 2022 год у них все еще остается пространство для восстановления.

На европейском рынке газа продолжается война за потребителя. Wall Street Journal пишет, что более 20 танкеров с американским СПГ направляются в Европу и еще 33 судна готовы к ним присоединиться. Чиновники в США и Европе, по данным издания, ищут способы найти кратковременную альтернативу российским поставкам. В частности, администрация Белого дома провела переговоры с Японией, Южной Кореей и другими странами, чтобы убедить их отказаться от уже оплаченных поставок в пользу Европы. Между тем, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Россия всегда выполняла свои обязательства по поставкам и в правительстве Германии считают, что Россия останется надежным партнером.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, позитивный импульс рынку придало сокращение геополитической напряженности на фоне заявлений МИД РФ по Украине.

Внимание нефтетрейдеров сосредоточено на заседании ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Ожидается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тыс. б/с каждый месяц.

Инвесторы также оценивают перспективы баланса спроса и предложения на рынке с учетом базовых факторов. Опасения по поводу связанного с COVID удара по спросу не оправдались. Потом ралли поддержали ограничения со стороны предложения. С учетом резкого падения резервных мощностей, рынку будет трудно справиться с любыми новыми незапланированными перебоями. Инвесторы полагают, что в первом квартале 2022 года рынок нефти останется дефицитным.

Трейдеры также продолжают отыгрывать принятые в среду решения Федрезерва - в феврале регулятор снизит объем выкупа активов с рынка до $30 млрд с $60 млрд в январе, а в марте полностью завершит программу выкупа.

Поддержку акциям "Газпрома" оказали новости, что компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Кроме того, российская компания оценила, что в подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось уже менее четверти от закачанного в летний сезон газа, отмечает Абелев.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением материкового Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 2,1%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), но проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 1,7-2%) и Штаты (основные индексы снижаются на 0,3-0,8%).

На нефтяном рынке в пятницу цены подросли после коррекции накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $90,78 за баррель (+1,6% и -0,7% в четверг), мартовская цена WTI - $87,88 за баррель (+1,5% и -0,8% накануне).

В пятницу цены обновили максимумы за 7 лет (Brent достигала $91,7 за баррель) на опасениях по поводу роста напряженности на границе между Россией и Украиной, а также данных о сокращении запасов топлива на американском терминале в Кушинге.

Посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, объем запасов на прошлой неделе упал на 1,8 млн баррелей и достиг минимума для этого времени года за последние десять лет.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+38,2%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+18,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+9,5%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+7,8%), акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+6,9%).

Подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-7%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,6%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,9%), акции ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 168,93 млрд рублей (из них 49,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 35,49 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,19 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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