Акции Salesforce интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции Salesforce.com Inc., отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента:

- Компания занимает доминирующее положение на рынке с долей в 23,9%. Доля ближайших конкурентов не превышает 5%. Salesforce ожидает дальнейшее увеличение спроса и оценивает общий объем своего целевого рынка в $250 млрд. Росту спроса со стороны предприятий будут способствовать развитие облачных технологий, искусственного интеллекта, автоматизация и интеграция со Slack, который был приобретен компанией в 2021г.

- Руководство компании высоко оценивает вероятность достижения цели по выручке в $50 млрд к 2026 финансовому году. Этому будут способствовать высокий уровень автоматизации бизнес-процессов в компании, высокая эффективность инвестиций, позитивный прогноз на спрос и низкий процент оттока клиентов.

- Salesforce проводит агрессивную политику M&A для укрепления положения на рынке и расширения продуктового портфеля, при этом компания сохраняет долговую нагрузку на низком уровне: отношение чистого долга к EBITDA составляет всего 0,64.

Американская компания Salesforce - разработчик одноименной CRM-системы, которая предоставляется по подписке. Их продукт представляет из себя облачную платформу для управления бизнес-процессами в сфере продаж, клиентского сервиса и цифрового маркетинга.

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