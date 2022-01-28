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28 января 2022 года 17:06
Sber CIB рекомендует покупать акции РусГидро с прогнозной ценой 1,01 руб
Sber CIB рекомендует покупать акции "РусГидро" с прогнозной ценой 1,01 рубля, что предполагает потенциал роста на уровне 36%, сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Эксперты считают опубликованные результаты эмитента за 4К21 нейтральными и ожидают, что "РусГидро" выполнит свой прогноз EBITDA на 2021 год в 110 млрд рублей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.28 января 2022 года 19:28
Рынок акций РФ на неделе подрос в рамках коррекции после 3-недельного падения, отскок был обусловлен ослаблением геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также улучшением внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent локально поднималась выше $91 за баррель). Реакция на ожидаемые решения Федрезерва США по монетарной политике (регулятор не стал менять ставку, но дал сигнал на ее повышение в марте) оказалась умеренно негативной. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели локально падали в район 3160 и 1260 пунктов соответственно (минимумы с декабря 2020 года), откуда к концу недели произошел коррекционный отскок в район 3500 и 1400 пунктов за счет закрытия игроками "коротких" позиций. читать дальше
.28 января 2022 года 19:22
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.28 января 2022 года 19:20
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после 3-недельного снижения, индекс Мосбиржи поднялся к 3500п
Москва. 28 января. Рынок акций РФ вырос в пятницу и завершил неделю ростом после 3-недельного снижения, отскоку способствовали сокращение геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также подорожавшая нефть (Brent превысила $90 за баррель). Индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3500 пунктов, но удержать его не смог из-за смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. читать дальше
.28 января 2022 года 19:02
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.28 января 2022 года 18:50
"Финам" понизил рекомендацию c "покупать" до "держать" для акций Halliburton Co., сохранив целевую цену на уровне $30,42, говорится в комментарии инвесткомпании. "С момента нашей рекомендации от 16 ноября акции Halliburton выросли на 29,8% и достигли целевой цены. Основной причиной этого стало... читать дальше
.28 января 2022 года 18:29
BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Crown Castle International Corp., говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания работает в перспективной отрасли - сети 5G. Развиваются новые технологии, спрос на высокоскоростной интернет растет,... читать дальше
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Снижение котировок золота может остановиться на уровне $1700 за тройскую унцию, полагают аналитики "Фридом Финанс". "Котировки драгоценного металла снижаются третий день подряд демонстрируют высокую волатильность. Снижение стоимости драгоценного металла происходит из-за роста котировок доллара,... читать дальше
.28 января 2022 года 17:34
Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции Salesforce.com Inc., отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента: - Компания занимает доминирующее положение на рынке с долей в 23,9%. Доля... читать дальше
.28 января 2022 года 16:45
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью $185 за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре. Компания Apple опубликовала результаты за первый квартал 2022 финансового года, показав рост... читать дальше
.28 января 2022 года 16:25
Российские фондовые индексы и рубль могут продолжить восстановление на следующей неделе в отсутствие негативных геополитических сигналов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы и рубль на следующей неделе сохраняют потенциал... читать дальше
.28 января 2022 года 16:11
Прогнозная стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" на конец 2022 года составляет 30016,73 рубля, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Александр Осин. "С точки зрения соотношения финансовых и операционных мультипликаторов... читать дальше
.28 января 2022 года 15:49
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.28 января 2022 года 15:46
Рубль днем немного повышается к доллару и евро в отсутствие нового негатива на внешнеполитическую тему
Москва. 28 января. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях отсутствия нового негатива на внешнеполитическую тему и благодаря высоким ценам на нефть. читать дальше
.28 января 2022 года 15:30
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