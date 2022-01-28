Рубль днем немного повышается к доллару и евро в отсутствие нового негатива на внешнеполитическую тему

Москва. 28 января. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях отсутствия нового негатива на внешнеполитическую тему и благодаря высоким ценам на нефть.

Курс доллара США составил 77,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,58 руб./EUR1, подешевев на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28 копеек - до 81,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,1296 рубля, до 77,8174 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,8261 рубля, до 86,6419 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на дневных торгах на фоне отсутствия нового негатива на внешнеполитическую тему и растущих цен на нефть. Некоторое опережающее снижение евро обусловлено его динамикой в паре с долларом на рынке Forex. Американская валюта продолжает повышаться в пятницу на глобальном рынке после активного роста накануне, вызванного ожиданиями мартовского повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Накануне председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Поддержку доллару в четверг также оказали данные о том, что ВВП США в четвертом квартале подскочил на 6,9% в пересчете на годовые темпы, а годовой рост экономики оказался рекордным с 1984 года - 5,7%.

Россия будет принимать ответные меры, если не удастся договориться с Западом по гарантиям безопасности, между тем заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил слова президента Владимира Путина, что эти меры будут самыми разными и что президент пообещал принимать решения исходя из предложений, которые представят военные.

"Естественно, другие ведомства тоже будут участвовать в работе этих предложений. По крайней мере сейчас идет межведомственная проработка полученных ответов от США и натовцев", - сказал Лавров в пятницу в интервью российским радиостанциям.

В Москве не считают, что возможный разрыв отношений с Западом отвечает интересам самого Запада, также заявил он. "Что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, что вот тот пакет, сопровождающийся полным отключением от финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений. Не думаю, что это в чьих-то интересах", - сказал Лавров.

Если ситуация зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит грубо наступать на свои интересы, кроме того, напомнил глава российского МИД. "Если это зависит от России, то войны не будет. Войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", - сказал Лавров в пятницу в интервью российским радиостанциям.

Меры против "Северного потока 2" станут частью ответа Запада в случае нападения России на Украину, в свою очередь, заявил посол США в Москве Джон Салливан. "Если Россия нападет на Украину, я ожидаю, что "Северный поток 2" станет частью огромных экономических последствий, которые ожидают Россию в случае таких действий", - сказал Салливан на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что пока газопровод существует, но по нему не поступает газ, а значит, Россия не получает прибыль, это может использоваться Европой как рычаг давления в отношениях с Москвой.

По его словам, возможные экономические санкции - это лишь один из аспектов реакции Запада на возможные действия России в отношении Украины.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что возможные санкции против РФ предусматривают блокировку "Северного потока 2". По его словам, возможный вооруженный конфликт между Россией и Украиной чреват высокими рисками, поэтому европейцы и их союзники готовят "санкции сдерживания".

"Это также означает, например, блокировку газопровода "Северный поток 2", - подтвердил глава французского МИД, отвечая в пятницу в эфире радиостанции RTL на вопрос ведущей о содержании предполагаемых антироссийских санкций.

Евросоюз обсуждает все возможные санкции, включая исключение России из системы SWIFT, равно как и остановку "Северного потока 2", если Москва вторгнется на Украину, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN, размещенном на сайте в четверг.

В статье, в которой приводятся слова президента Еврокомиссии, говорится, что, "когда речь идет о санкциях, включая убийство обсуждаемого трубопровода "Северный поток 2" и исключение России из SWIFT, сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру, - если Москва вторгнется в Украину, со стола ничего не убрано".

Нефтяные котировки демонстрируют рост в ходе торгов в пятницу после снижения накануне, внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ в начале февраля.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,94% - до $90,18 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,82% - до $87,32 за баррель.

Обе марки могут зафиксировать рост по итогам шестой недели подряд.

Теперь все внимание направлено на встречу ОПЕК+ на следующей неделе. Оно состоится 2 февраля. Ожидается, что коалиция будет по-прежнему придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц.

"Внушительный и эмоциональный отскок нашей валюты был обусловлен сочетанием технической перепроданности и некоторым ослаблением геополитической напряженности благодаря позитивным комментариям дипломатов США и России. Конфликт, безусловно, далек от разрешения и еще не раз даст о себе знать, но по крайней мере на данном этапе градус противостояния несколько спал, тем более что после недавних потрясений отсутствие новостей с этого фронта - уже хорошая новость для инвесторов. С другой стороны, рубль не может игнорировать сильный доллар, который торгуется на новых максимумах середины прошлого года и, похоже, еще не исчерпал бычий импульс, полученный от Федрезерва и подкрепленный массовым бегством от рисков. Пока доллар остается крепким, у "россиянина" мало шансов на полноценное восстановление. Пара завершает ростом уже пятую неделю подряд, продолжая устойчивый ход от октябрьских минимумов, отмеченных в районе уровня 69 руб./$1. До конца дня нельзя исключать возвращения цен выше отметки 78 руб./$1", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В четверг курс пары "доллар-рубль" продолжил показывать высокие уровни волатильности - по итогам дня он снизился на 1,8% до 77,96 руб./$1. Важно отметить, что курс снижался даже на фоне существенно укреплявшегося доллара на глобальном рынке. Поддержку рублю оказал ряд позитивных геополитических новостей и преодоление фьючерсами Brent психологической отметки в $80 за баррель. Сегодня курс пары "доллар-рубль" продолжает снижаться и находится около 77,84 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно росли. Российские активы сейчас получили "передышку", но говорить о снятии геополитического напряжения пока не приходится. Внимание инвесторов сейчас будет сосредоточено на перспективах дальнейших переговоров. При отказе от них курс пары "доллар-рубль" может вновь вернуться к уровням в 79 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 8,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 8,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась также на 4 б.п. - до 9,09% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 11 б.п. - до 9,97% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 12 б.п. - до 10,08% годовых.