Бумаги Ozon, НЛМК и Магнита будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги Ozon, "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Магнита" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

2 февраля Ozon планирует опубликовать операционные результаты за IV квартал и весь 2021 год. В отчете, по мнению эксперта инвесткомпании Дмитрия Пучкарева, стоит обратить внимание на динамику количества продавцов, покупателей, показатель GMV. Важны будут и комментарии менеджмента - возможно, будут представлены ориентиры по финансовым показателям по итогам 2021 года или планы на 2022 год, отмечает аналитик.

"В бумагах Ozon в последние дни начался отскок после обновления исторических минимумов. Компания оказалась под ударом как геополитических рисков, так и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что снижает интерес инвесторов к "историям роста". Краткосрочные ожидания по бумаге осторожно позитивные. Если сентимент в ближайшие дни будет стабильным, вполне вероятно продолжение подъема. RSI на дневном интервале еще не вышел из зоны перепроданности, потенциал роста еще есть. Локальная цель "быков" - 1700 рублей, после чего возможно движение к 1825 рублям. Актуальная поддержка находится в районе 1225 рублей", - указывает Пучкарев.

"НЛМК" на следующей неделе одним из первых на российском рынке опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 2021 год. Вероятно, финансовые метрики ухудшатся относительно III квартала из-за действия экспортных пошлин, коррекции в ценах на стальную продукцию. Тем не менее результаты ожидаются сильными в годовом сопоставлении. В фокусе, прежде всего, показатель FCF, который выступает дивидендной базой, возможные апдейты по Capex на 2022 год, - отмечает эксперт BCS Express. - Техническая картина в бумаге преимущественно нейтральная. Акции "НЛМК" в последние недели выглядят устойчивее рынка благодаря высокой доле выручки в валюте. Котировки акций восстанавливаются от локальных минимумов, целью подъема выступает зона 220-222 рублей. Если в пятницу цена сможет закрепиться над 210 рублями, это станет позитивным сигналом устойчивости восстановления".

4 февраля "Магнит" планирует представить сразу операционные и финансовые результаты по МСФО за прошедший год, отмечает Пучкарев. "X5 Retail Group и "Лента" уже опубликовали операционные показатели, которые были довольно сильными. Внимание в отчете стоит уделить темпам роста выручки, LFL метрикам, EBITDA и чистой прибыли. Также интересны результаты наиболее перспективных сегментов: e-grocery и сети дискаунтеров, - пишет аналитик инвесткомпании. - Котировки акций "Магнита" в последние дни немного отскочили от минимумов, но отскок оказался слабее, чем рынок в целом. Драйвером для восстановления способен стать сильный отчет, в рамках текущей волны бумаги могут дойти до 5100-5125 рублей. Более важная среднесрочная цель - 200-периодная скользящая средняя, которая неплохо проявляет себя в бумаге".

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