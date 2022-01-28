Цена акций Mastercard может вырасти до $410 на горизонте 12 месяцев - "Фридом Финанс"

Цена акций Mastercard Inc. может вырасти до $410 на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Дальнейший рост деловой активности и международного туризма останется ключевым драйвером развития бизнеса Masterсard в этом году, - полагает директор аналитического департамента Вадим Меркулов. - В целом, по оценке MarketsandMarkets, размер глобального рынка цифровых платежей, выраженный в объеме потенциальной выручки, в следующие пять лет может продемонстрировать среднегодовой рост (CAGR) на 15,2% и достичь $180,4 млрд в 2026г по сравнению с $89,1 млрд в 2021г. В 2022г чистая выручка компании увеличится на 19,6%, что позволит повысить прибыль на акцию на 27,5%, до $10,13".

Корпорация устойчиво наращивает свободный денежный поток, объем которого за последние 12 месяцев превысил допандемийные значения на 30%, подчеркивает эксперт. Это позволяло увеличивать дивидендные выплаты в среднем на 22% последние семь лет подряд. В ноябре размер ежеквартальных дивидендов был повышен с $0,44 до $0,49 на акцию, в результате чего с февраля дивдоходность составит 0,62% годовых, хотя на дивиденды направляется лишь 21,5% чистой прибыли.

Кроме того, компания активно выкупает собственные акции на рынке. Недавно менеджмент утвердил новую программу buy back в размере $8 млрд, при этом остаток по текущему проекту, по нашим оценкам, составляет около $3,5 млрд. В совокупности это позволит проводить обратный выкуп бумаг по крайней мере до середины 2023г, отмечается в материале.

"Mastercard демонстрирует наиболее сильные метрики маржинальности по чистой прибыли (42% против 21% у конкурентов) и рентабельности акционерного капитала (103% при средних 36,62% в отрасли), - указывает Меркулов. - Компания также характеризуется уверенными балансовыми показателями: отношение чистого долга к EBITDA составляет 0,6х, тогда как коэффициент покрытия процентных расходов денежным потоком составляет 21,4х. После недавней коррекции котировок платежных компаний Mastercard торгуется с P/E 43,6х, что близко к среднему пятилетнему значению; форвардный показатель на 2022г составляет 33,8х. Принимая во внимание сильные фундаментальные характеристики бизнеса и уверенный потенциал роста, мы считаем, что на горизонте 12 месяцев стоимость акций компании может достигнуть $410".

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