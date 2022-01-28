Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4310-4360п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4310-4360 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 остается ниже 200-дневной скользящей средней, хотя демонстрирует высокую волатильность. RSI находится в зоне перепроданности, что свидетельствует о сильной "медвежьей" тенденции. Индикатор MACD указывает на продолжение развития коррекции и не дает сигналов к развороту. Ближайшая поддержка расположена в районе 4250 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Также они обратили внимание на опрос Reuters, проведенный среди 500 экономистов из 46 стран, согласно которому эксперты рассматривают повышенную инфляцию как устойчивое препятствие для глобального роста экономики в текущем году и более не рассчитывают на то, что скачки цен носят временный характер. Респонденты повысили прогнозы инфляции на 2022г для большинства регионов. И хотя ожидается, что ценовое давление в 2023г ослабнет, в настоящий момент экономические перспективы выглядят гораздо хуже, чем три месяца назад: оценки роста мирового ВВП в 2022г были понижены с 4,5% до 4,3%. Этот пересмотр отчасти обусловлен повышением процентных ставок и ростом стоимости жизни, отмечается в комментарии.

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