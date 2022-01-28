Рубль будет торговаться в диапазонах 77-78 руб./$1, 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 77-78 руб./$1, 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

"Неделя ознаменовалась рекордами по падению рубля на фоне растущей нефти. Доллар тестировал уровень 80 рублей впервые с 3 ноября 2020г, а евро - 90 рублей впервые с 20 июля 2021г. Все эти изменения были вызваны, в первую очередь, эскалацией на Украине: консолидацией войск в направлении границы. Эта ситуация вызвала достаточно резкий выход нерезидентов из рынка ценных бумаг, что также ускорило падение рубля", - напоминает эксперт.

Зотов подчеркивает, что в какой-то мере замедлить рост валютного курса помогло решение Минфина о приостановлении на неопределенный срок покупки валюты по бюджетному правилу. Однако окончательно напряженность спала только в четверг: был получен ответ от США на предложение России, в том числе касательно не расширения НАТО на Восток. Он продемонстрировал, что диалог между Россией и Штатами есть, что в военной развязке конфликта ни одна из сторон не заинтересована. И рынки поспешили на это отреагировать: доллар откатился вниз более чем на 2 рубля и сейчас торгуется по цене 77,85, евро - 86, 65.

"Как мы видим, курс иностранных валют в России определяется не экономическими факторами и не нефтью, а развитием политической ситуации вокруг Украины. Поэтому курсы на следующую неделю достаточно неопределенны. Мы надеемся, что события прошедшей недели не повторятся, и период с 31 января по 6 февраля будет достаточно спокойным. Доллар будет торговаться на уровне 77-78 руб./$1, евро - 86-87 руб./EUR1", - прогнозирует аналитик банка.

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