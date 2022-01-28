Вероятно закрепление котировок нефти на уровнях выше $90/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно закрепление котировок нефти на уровнях выше $90 за баррель Brent в пятницу, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг вновь превышали $90/барр., но закрепиться на этих уровнях котировкам пока не удается. По итогам дня они снизились на 0,7% до $89,3/барр. Принципиально значимых для рынка нефти событий вчера не было. Появлялись сообщения о том, что ОПЕК+ будет придерживаться текущих планов по добыче, но это мало чем удивило инвесторов. На этом новостном фоне фьючерсы Brent выросли на 0,5% и торгуются около $89,77/барр. Также в пятницу рынок будет оценивать недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes. Рост показателя должен усилить негатив на нефтяном рынке, но вряд ли это помешает фьючерсам Brent сегодня вновь попытаться закрепиться на уровнях выше $90/барр.", - отмечают аналитики банка.

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