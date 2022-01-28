"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mastercard Inc. со среднесрочной прогнозной ценой на уровне $434,7 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Mastercard, оператор одной из крупнейших международных платежных систем, представил хороший финансовый отчет за IV квартал 2021 года. Выручка увеличилась на 26,6% в годовом выражении (до $5,22 млрд) и оказалась немного выше консенсус-прогноза. Мы позитивно оцениваем дальнейшие перспективы бизнеса эмитента и ожидаем, что компания продолжит выигрывать от дальнейшего восстановления деловой и экономической активности в мире, а также продолжающегося роста популярности безналичных платежей. Подтверждаем среднесрочную целевую цену акций Mastercard на уровне $434,7 и рекомендацию "покупать" для них", - указывает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов.

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