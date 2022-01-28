Рынок акций РФ утром подрос по индексам на внешнем позитиве, но в ряде бумаг отмечаются продажи

Москва. 28 января. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по индексам на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $90 за баррель), а также сокращения геополитической напряженности вокруг России и Украины, однако в ряде бумаг отмечаются продажи в рамках фиксации прибыли игроками на фоне проседающей фондовой Европы.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3464,31 пункта (+0,2%, утром индекс поднимался выше 3530 пунктов), индекс РТС - 1405,43 пункта (+0,4%); цены blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 4,2%.

Доллар просел до 77,71 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+4,2%), OZON (MOEX: OZON) (+3,5%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +1,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Россия намерена продолжать диалог по ситуации вокруг Украины при понимании необходимости отстаивания своих национальных интересов, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Таким образом он ответил на вопрос, не противоречат ли последние инициативы депутатов Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и поставках туда военной продукции резолюциям Совета безопасности ООН по Украине. Он также отметил, что Россия на всех уровнях, начиная с уровня президента, четко говорит о своей позиции.

Тем временем, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила в четверг, что США так или иначе добьются остановки "Северного потока 2" в случае, если Россия нападет на Украину. "Если Россия вторгнется на Украину, то, так или иначе, "Северный поток 2" не заработает", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ начал день с продолжения роста, подогретого накануне политическими заявлениями российских чиновников, к которым инвесторы начали прислушиваться.

Переданный России ответ США о гарантиях обеспечения безопасности РФ совсем не порадовал, однако переговоры по данному вопросу продолжатся. Но наибольший оптимизм вызвали слова представителя МИД о недопустимости даже самой мысли о войне России и Украины. На этом фоне техническая картина по российскому рынку акций значительно улучшилась, хотя рост основных blue chips во многом стал следствием закрытия "шортов".

В пятницу с большой вероятностью можно ожидать сокращения "лонгов" под занавес торгов для снижения рисков. Кроме того, очень волатильно торгуется Америка, что не добавляет уверенности покупателям. Рубль поддерживается пиком налогового периода: поступающая на рынок дополнительная валютная выручка со стороны экспортеров не встречает сопротивления в виде покупки Минфином РФ валюты в рамках бюджетного правила. Стратегической целью укрепления рубля пока выступает район 75 руб./$1, считает Антонов.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, ситуация на внешних рынках в пятницу достаточно позитивная, что пока подогревает рынок акций РФ.

Смягчение в сфере геополитики резко повысило спрос на подешевевшие российские акции. Если в предыдущие сессии геополитика приносила лишь негативные сигналы, то теперь она стала источником снятия напряжения с рынка. Российская сторона признает, что ответ США и НАТО по гарантиям безопасности РФ разочаровал, но все же оставил пространство для продолжения диалога. В среду вечером также завершились переговоры политических советников "нормандской четверки", которая единогласно заявила безусловность перемирия и необходимость выполнения минских соглашений в качестве плана разрешения конфликта. Таким образом, начавшаяся разрядка начала резко снижать риски военного столкновения с непредсказуемыми последствиями. Лидерами роста выступают акции, которые ранее находились под сильным давлением, отмечает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, инвесторы заложили повышение ключевой ставки ФРС в марте с вероятностью 100%, а всего по итогам года рынок стал ожидать пять повышений ставки. Статистика по ВВП США за IV квартал оказалась неплохой (+6,9%), что оказалось выше консенсус-прогноза Bloomberg (+6,0%). В то же время заказы на товары длительного пользования в США в декабре снизились на 0,9%, оказавшись хуже ожиданий (-0,6%), что свидетельствует о торможении потребительской активности в условиях роста цен.

В фокусе инвесторов в пятницу будут данные по доходам и расходам потребителей в США в декабре. Также ожидается публикация базового индекса цен производителей США в декабре и индекса потребительского доверия от Мичиганского университета.

На российском рынке акций продолжается долгожданный отскок, чему способствуют снижение геополитических рисков и укрепление цен на энергоносители. Однако бурный оптимизм к концу недели на российском рынке может несколько утихнуть, что приведет к консолидации рынка в диапазоне 3500-3550 пунктов, считает Соловьев.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,02-1,4%, хотя торги начинались с роста индикаторов. Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает указывать на сохранение переменчивых настроений на рынке, пишет The Wall Street Journal. Индекс VIX, который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, накануне подскочил до максимума за год.

Трейдеры оценивали итоги двухдневного заседания Федрезерва США, а также новую порцию отчетов компаний и статистических данных. Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщил о планах свернуть программу выкупа активов в марте. Глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что регулятор, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100%-ную вероятность подъема ставки в марте и 70%-ный шанс, что следующее повышение состоится уже в мае.

По данным Минторга США, рост ВВП США в IV квартале 2021 года составил 6,9% в годовом выражении (максимум за пять кварталов). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%. В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением материкового Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 2,1%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), но проседает Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,01-0,7%) и растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил прирост до менее 0,1% с 0,5%).

На нефтяном рынке в пятницу цены возобновили рост после коррекции накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $90,13 за баррель (+0,9% и -0,7% в четверг), мартовская цена WTI - $87,4 за баррель (+0,9% и -0,8% накануне).

Ранее на неделе цены обновили максимумы за 7 лет (Brent протестировала $91 за баррель) на опасениях по поводу роста напряженности на границе между Россией и Украиной, а также данных о сокращении запасов топлива на американском терминале в Кушинге.

Посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, объем запасов на прошлой неделе упал на 1,8 млн баррелей и достиг минимума для этого времени года за последние десять лет.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+38,1%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+11,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+10%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+9%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+7,3%), бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-4,2%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 57,03 млрд рублей (из них 18,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,7 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,65 млрд рублей на акции "Яндекса").