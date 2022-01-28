Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 77,5-79 руб./$1 - Росбанк

Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 77,5-79 руб./$1 и 86-87,5 руб./EUR1 после череды резких движений, полагают аналитики Росбанка.

По их мнению, торги в четверг показали хрупкость текущих настроений и позиций на валютном рынке в контексте новостного фона. Череда сообщений о завершении военных учений России и Беларуси, а также о нежелательности развития военного конфликта между Россией и Украиной привели к стремительному укреплению позиций рубля - против доллара США он укрепился почти на 2,2%, а в паре с евро - почти на 3,6%.

Эксперты банка полагают, что после череды резких движений рубль перейдет в фазу консолидации в интервалах 77,5-79 руб./$1 и 86-87,5 руб./EUR1 соответственно. Как минимум, в ближайшие дни этому может способствовать менее напряженный новостной фон: в области геополитики наметился более разреженный график контактов, тогда как мировые рынки приходят в норму после довольно резких заявлений Дж. Пауэлла касательно процентной политики и "бодрого" укрепления доллара США относительно валют G10.

"Все же мы рекомендуем с осторожностью относиться к идее отказа от хеджирования валютных рисков в ожидании быстрого восстановления позиций рубля до уровней окончания 2021г - перечень накопившихся проблем настолько широк, что может моментально вернуть высокую волатильность вопреки прочным фундаментальным показателям", - предупреждают стратеги банка.

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