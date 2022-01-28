ПСБ сохраняет прогнозную стоимость бумаг Polymetal на уровне 1643 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют прогнозную стоимость бумаг Polymetal на уровне 1643 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Производство золота у Polymetal значительно выросло в 4К21 на фоне начала работ на Нежданинском месторождении, реализации запасов концентрата на Кызыле и высокого содержания металла в породе с Дуката. Компании удалось перевыполнить ранее озвученный план на 2021 год. Кроме этого, эмитент представил производственный прогноз на последующие два года. В 2022 году планируется добыть 1,7 млн унций, а в 2023 году - 1,75 млн унций. Однако отметим, что вырастут и затраты - примерно на 20% в сравнении с прошлым годом. Увеличение расходов будет обусловлено ростом ФОТ цен на сырьевые товары и увеличением стоимости морских перевозок, что окажет негативное влияние на финансовые результаты четвертого квартала. Тем не менее констатируем крепость бизнеса Polymetal и привлекательность его оценок, сохраняем целевой уровень - 1643 рубля за бумагу", - пишут эксперты банка.

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