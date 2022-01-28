"Атон" подтверждает рейтинг акций Polymetal на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Polymetal в очередной раз перевыполнил производственный план и подтвердил прогноз по производству на 2022-2023гг на уровне 1,7 млн унций и 1,75 млн унций золотого эквивалента соответственно, а уровень денежных затрат в 2022г, как ожидается, вырастет примерно на 20% г/г к середине прогнозного диапазона - что, как мы считаем, станет одним из трендов в отрасли вследствие инфляции фонда оплаты труда и роста расходов на топливо. В 2022г капзатраты ожидаются на уровне $700 млн, что на 15% ($90 млн) выше предыдущего прогноза", - пишут аналитики инвесткомпании.

Акции Polymetal в четверг ушли в минус, что, на взгляд экспертов, обусловлено общей динамикой сектора золотодобычи и отражает падение цен на золото. Тем не менее, стратеги "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" для Polymetal, который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 4,9x против 6,0x в среднем по золотодобывающим компаниям и 5,6x у Полюса.

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