ПСБ сохраняет прогнозную стоимость бумаг Ленты на уровне 280 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют прогнозную стоимость бумаг "Ленты" на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Лента" увеличила выручку в 4К21 года на 18,6% г/г (до 147,3 млрд рублей). В 2022 году компания намерена сосредоточиться на повышении эффективности основного бизнеса, ускоренном развертывании магазинов малых форматов и дальнейшем развитии онлайн-сегмента. Ранее эмитент сообщал о покупке онлайн-ритейлера "Утконос" за 20 млрд рублей. Мы положительно смотрим на вектор развития ритейлера - концентрация на малых форматах повысит конкурентную способность "Ленты", а приобретение "Утконоса" позволит значительно увеличить долю на онлайн-рынке (в 2020 году доля "Утконоса" на московском рынке e-grocery составляла около 10%), - отмечают эксперты ПСБ. - Также, исходя из ноябрьских заявлений по итогам годовой отчетности, ждем более развернутой информации по поводу первых дивидендов. Сохраняем целевой ориентир на уровне 280 рублей за бумагу".

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