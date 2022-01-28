"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Polymetal с целью 1732 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Polymetal в четверг, 27 января, оказались в числе лидеров снижения на фоне роста остального рынка. Три основных фактора разной продолжительности действия давят на бумагу. Во-первых, публикация результатов производственной деятельности на IV квартал и 12 месяцев могла разочаровать инвесторов. Во-вторых, отрицательная динамика драгметаллов в условиях укрепления доллара и настроя ФРС США на скорое начало поднятия учетных ставок оказывает давление на котировки акций золотодобывающих компаний. В-третьих, наблюдаемый сегодня разворот к росту на российском фондовом рынке. При первых признаках смягчения воинственной геополитической риторики к инвесторам вернулся аппетит к риску, и они снова перекладываются из защитных активов в изрядно подешевевшие акции других секторов", - отмечает аналитик Алексей Калачев.

Тем не менее, "аналитики "Финама" сохраняют свое позитивное отношение к акциям Polymetal.

"Золото остается защитным активом в условиях высоких рисков. Компания подтверждает на 2022г производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента и на 2023г - 1,75 млн унций золотого эквивалента. Polymetal остается в числе немногих компаний золотодобывающего сектора, которые имеют возможность увеличивать объемы добычи", - подчеркивает Калачев.

Эксперт напоминает, что Polymetal имеет привлекательную дивидендную политику. Годовая дивидендная доходность его акций находится в районе 6,5-7%, что является одним из самых высоких уровней дивидендной доходности среди публичных золотодобывающих компаний.

Основным риском для акций Polymetal, на взгляд аналитика, остаются высокие затраты на унцию золота. Из-за инфляционного роста издержек копания рассчитывает, что совокупные денежные затраты в 2022г составят в среднем $1100 - $1200 на унцию золотого эквивалента. Это делает результаты Polymetal уязвимыми в случае падения цен на металлы, полагает Калачев.

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