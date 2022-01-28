"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для бумаг "ФосАгро", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Операционный результаты "ФосАгро" за 4К21 в целом хорошие и соответствуют ранее объявленным планам эмитента по постепенному наращиванию производства. Положительная динамика обеспечена благоприятными тенденциями в ценах, а также высоким спросом на удобрения на ключевых рынках. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка". Компания остается дешевой, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 2022 3,9x против 5-летнего среднего 6,3x", - указывают эксперты.

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