Рубль будет торговаться в диапазоне 77-79 руб./$1 в пятницу - "Альфа-Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 77-79 руб./$1 и на уровне 86-88 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в четверг, 27 января, стабилизировался в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 77,96 руб. (-1,54 руб.), курс евро - 86,97 руб. (-2,28 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру пятницы растет на 0,71% и составляет $89,97 за баррель. Комментарии российских дипломатов способствовали нормализации рыночной конъюнктуры, хотя сам по себе геополитический фон никак не изменился. На открытии торгов в пятницу, 28 января, российский рубль продолжает восстановление в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 77-79 руб. в паре с долларом и на уровне 86-88 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

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