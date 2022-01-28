Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в США, еврозоне и Германии:

- В США ожидаются данные по доходам и расходам физических лиц за декабрь, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за январь, сводка Baker Hughes по числу действующих буровых установок.

- В Германии выйдет ВВП за четвертый квартал 2021 года.

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