Вероятна активизация покупок ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятна активизация покупок российских гособлигаций на торгах в пятницу на фоне роста нефтяных цен и укрепления курса рубля, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Кривая доходности ОФЗ, по его мнению, может сместиться вниз на 5-10 б.п.

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