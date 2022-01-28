Рубль вряд ли сможет уйти ниже 75 руб./$1 в ближайшее время - "Алор Брокер"

Российская валюта вряд ли сможет укрепиться ниже 75 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Российская валюта потихоньку начинает снижать "политическую навеску", оцениваемую в курсе в 2-3 рубля. Сейчас рубль поддерживается пиком налогового периода: поступающая на рынок дополнительная валютная выручка со стороны экспортеров не встречает сопротивления в виде покупки валюты в рамках бюджетного правила. Намечается откат доллара и на мировом валютном рынке после бурного роста на публикации итогов заседания ФРС США. Однако вечером пятницы с большой вероятностью можно ждать традиционного для пятницы усиления спрос на доллары и евро. Стратегической же целью укрепления российской валюты пока выступает район 75 руб./$1. Ниже этой отметки пару доллар/рубль в нынешней ситуации мы пока не видим", - пишет главный аналитик Алексей Антонов.

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