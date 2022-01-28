.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть умеренно дорожает
.
ГЛАВНОЕ
Глобальный экономический сценарий на 2022-2023 годы от PwC
Мировая экономика вырастет на 4,5% в 2022 году, предусматривает базовый сценарий PwC. Рост ВВП России в текущем году замедлится до 3% после повышения на 3,9% в 2021 году, а к 2024-2027 годам среднегодовые темпы роста составят 1,7%
 
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому страховые пенсии в стране будут проиндексированы на уровне 8,6% с 1 января 2022 года. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Решение...
 
Правительство планирует реорганизовать ПФР и ФСС в единую организацию
К 2023 году правительство планирует унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). Отказ от существующего в этой сфере сейчас многообразия связан с...
 
Производители газировок и соков намерены повысить цены
Сразу несколько лидеров рынка в категории напитков намерены повысить стоимость продукции в феврале, рассказали "Известиям" в торговой сети "Верный". Максимальный размер повышений - до 25%, отметили в ритейлере. Там уточнили, что изготовитель...
 
28 января 2022 года 09:22

Нефть умеренно дорожает

Фондовые индексы США снизились в четверг. Рынки акций АТР растут в пятницу, за исключением Гонконга. Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста.

Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает указывать на сохранение переменчивых настроений на рынке, пишет The Wall Street Journal. Индекс VIX, который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, накануне подскочил до максимума за год.

Трейдеры оценивали итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также новую порцию отчетов компаний и статистических данных.

Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщил о планах свернуть программу выкупа активов в марте.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший по итогам заседания, заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100%-ную вероятность подъема ставки в марте и 70%-ный шанс, что следующее повышение состоится уже в мае.

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%. В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 30 тыс. - до 260 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 290 тыс., а не 286 тыс. как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 265 тыс. с уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg. Респонденты Trading Economics прогнозировали снижение до 260 тыс.

Это первое снижение количества заявок за последний месяц. Оно обусловлено, в том числе, ослаблением негативного влияния со стороны распространения нового штамма "омикрон", пишет MarketWatch.

Акции MasterCard Inc. (SPB: MA) (SPB: MA) подорожали на 1,7%. Одна из крупнейших платежных систем в мире в четвертом квартале 2021 года увеличила чистую и скорректированную прибыль, а также нарастила выручку, причем два последних показателя превзошли ожидания рынка.

Бумаги Comcast Corp. (SPB: CMCSA) (SPB: CMCSA) опустились на 0,9%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 9,6%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы благодаря существенному повышению доходов подразделения NBCUniversal.

Акции McDonald's Corp. (SPB: MCD) (SPB: MCD) потеряли в цене 0,4%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания отчиталась о худших, чем ожидалось, прибыли и выручке за четвертый квартал 2021 года.

Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) (SPB: LUV) в минувшем квартале получила скорректированную прибыль впервые за два года, причем показатель оказался лучше прогнозов рынка. Тем не менее бумаги компании подешевели на 2%.

Котировки акций Intel Corp. (SPB: INTC) (SPB: INTC) снизились на 7%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года на 21%, но увеличил выручку на 3%, что оказалось лучше прогноза рынка.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 11,55%, хотя американский производитель электромобилей зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года, несмотря на то, что предприятия компании не работали в полную мощность из-за проблем в цепочках поставок.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 7,31 пункта (0,02%) и составил 34160,78 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 23,42 пункта (0,54%) - до 4326,51 пункта.

Nasdaq Composite потерял 189,34 пункта (1,4%) и составил 13352,78 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в пятницу, за исключением Гонконга, не последовав за динамикой американского фондового рынка.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста. Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает указывать на сохранение переменчивых настроений на рынке, пишет The Wall Street Journal.

Японский Nikkei к 8:18 мск вырос на 2,15%.

Среди компонентов индекса в лидеры роста выходят акции Fuji Electric Co. Ltd. (10,6%), Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (7,3%) и Fujikura Ltd. (6,99%).

Цена бумаг инвесткомпании SoftBank Group Corp. повышается на 3,2%, производителя электроники Sony Group Corp. - на 3,7%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 4,1%.

Гонконгский Hang Seng к 8:27 мск снижается на 0,7%, тогда как шанхайский Shanghai Composite растет на 0,4%.

В лидерах падения в Hang Seng находятся бумаги BYD Co. Ltd. (-7,28%), Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (-4%) и Xinyi Solar Holdings Ltd. (-3,85%).

Акции IT компании Meituan дешевеют на 0,2%, тогда как Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - растут на 1,5%.

Южнокорейский Kospi к 8:33 мск набрал 1,8%.

Стоимость акций производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. растет на 2,8%.

Акции автопроизводителя Kia Corp. также дорожают на 2,8%, Hyundai Motor Co. - на 1,6%. Бумаги производителя электроники и аккумуляторов LG Corp. прибавляют в цене 3,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 2,2%.

Котировки акций нефтегазовой Woodside Petroleum Ltd. выросли на 0,4%, Santos Ltd. - на 1,1%, Beach Energy Ltd. - на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе утренних торгов в пятницу после снижения накануне, аналитики следят за курсом доллара и ситуацией вокруг Украины.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 МСК в пятницу составляет $89,88 за баррель, что на $0,54 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,62 (0,7%) - до $89,34 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,29 за баррель, что на $0,68 (0,79%) выше итогового значения сессии в четверг. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,74 (0,9%), до $86,61 за баррель.

Отрицательная динамика цен на нефть накануне вызвана укреплением доллара, сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн, однако "рынок по-прежнему обеспокоен дефицитом поставок на фоне растущих геополитических рисков", добавил он.

Долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, накануне рос более чем на 1% на итогах январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв ожидаемо не стал менять ключевую ставку, однако подал сигнал о готовности сделать это уже в марте.

Сильный доллар негативно влияет на сырьевые товары в целом и нефть в частности, поскольку снижает инвестиционную привлекательность номинированных в долларах активов для держателей других валют.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Накануне рынки с оптимизмом восприняли слова российского МИД о том, что "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами". Однако напряженность в регионе сохраняется.

"По-прежнему есть опасения насчет поставок российской нефти и газа в случае военной эскалации", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 января 2022 года 19:45
Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными днями
Москва. 28 января. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером после снижения в первой половине торгов, рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями после волатильной недели.    читать дальше
.
28 января 2022 года 19:28
Рынок акций РФ на неделе подрос благодаря ослаблению геополитической напряженности
Рынок акций РФ на неделе подрос в рамках коррекции после 3-недельного падения, отскок был обусловлен ослаблением геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также улучшением внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent локально поднималась выше $91 за баррель). Реакция на ожидаемые решения Федрезерва США по монетарной политике (регулятор не стал менять ставку, но дал сигнал на ее повышение в марте) оказалась умеренно негативной. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели локально падали в район 3160 и 1260 пунктов соответственно (минимумы с декабря 2020 года), откуда к концу недели произошел коррекционный отскок в район 3500 и 1400 пунктов за счет закрытия игроками "коротких" позиций.    читать дальше
.
28 января 2022 года 19:22
Цены евробондов РФ за неделю вновь умеренно снизились, несмотря на коррекцию 26-27 января
Москва. 28 января. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели вновь умеренно снизились, несмотря на позитивную коррекцию 26-27 января, произошедшую на фоне локального снижения геополитических рисков; исключение составил лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь немного снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
28 января 2022 года 19:20
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после 3-недельного снижения, индекс Мосбиржи поднялся к 3500п
Москва. 28 января. Рынок акций РФ вырос в пятницу и завершил неделю ростом после 3-недельного снижения, отскоку способствовали сокращение геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также подорожавшая нефть (Brent превысила $90 за баррель). Индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3500 пунктов, но удержать его не смог из-за смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.    читать дальше
.
28 января 2022 года 19:02
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целью $43
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целевой ценой на конец 2022г на уровне $43, что предполагает отсутствие потенциала роста от текущего уровня, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Bank of America недавно подвел итоги весьма успешного 2021г, продемонстрировав...    читать дальше
.
28 января 2022 года 18:50
"Финам" понизил рекомендацию для акций Halliburton до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию c "покупать" до "держать" для акций Halliburton Co., сохранив целевую цену на уровне $30,42, говорится в комментарии инвесткомпании. "С момента нашей рекомендации от 16 ноября акции Halliburton выросли на 29,8% и достигли целевой цены. Основной причиной этого стало...    читать дальше
.
28 января 2022 года 18:29
BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Crown Castle
BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Crown Castle International Corp., говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания работает в перспективной отрасли - сети 5G. Развиваются новые технологии, спрос на высокоскоростной интернет растет,...    читать дальше
.
28 января 2022 года 18:02
Снижение котировок золота может остановиться на уровне $1700/унц. - "Фридом Финанс"
Снижение котировок золота может остановиться на уровне $1700 за тройскую унцию, полагают аналитики "Фридом Финанс". "Котировки драгоценного металла снижаются третий день подряд демонстрируют высокую волатильность. Снижение стоимости драгоценного металла происходит из-за роста котировок доллара,...    читать дальше
.
28 января 2022 года 17:34
Акции Salesforce интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции Salesforce.com Inc., отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента: - Компания занимает доминирующее положение на рынке с долей в 23,9%. Доля...    читать дальше
.
28 января 2022 года 17:06
Sber CIB рекомендует покупать акции РусГидро с прогнозной ценой 1,01 руб
er CIB рекомендует покупать акции "РусГидро" с прогнозной ценой 1,01 рубля, что предполагает потенциал роста на уровне 36%, сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Эксперты считают опубликованные результаты эмитента за 4К21 нейтральными и ожидают, что "РусГидро" выполнит свой прогноз...    читать дальше
.
28 января 2022 года 16:45
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Apple
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью $185 за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре. Компания Apple опубликовала результаты за первый квартал 2022 финансового года, показав рост...    читать дальше
.
28 января 2022 года 16:25
Фондовые индексы РФ могут продолжить рост на следующей неделе - "Велес Капитал"
Российские фондовые индексы и рубль могут продолжить восстановление на следующей неделе в отсутствие негативных геополитических сигналов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы и рубль на следующей неделе сохраняют потенциал...    читать дальше
.
28 января 2022 года 16:11
Прогнозная цена бумаг Норникеля на конец 2022г - 30016,73 руб. - "Фридом Финанс"
Прогнозная стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" на конец 2022 года составляет 30016,73 рубля, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Александр Осин. "С точки зрения соотношения финансовых и операционных мультипликаторов...    читать дальше
.
28 января 2022 года 15:49
Бумаги Ozon, НЛМК и Магнита будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги Ozon, "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Магнита" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. 2 февраля Ozon планирует опубликовать операционные результаты за IV квартал и весь 2021 год. В отчете,...    читать дальше
.
28 января 2022 года 15:46
Рубль днем немного повышается к доллару и евро в отсутствие нового негатива на внешнеполитическую тему
Москва. 28 января. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях отсутствия нового негатива на внешнеполитическую тему и благодаря высоким ценам на нефть.    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.