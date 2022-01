Нефть умеренно дорожает

Фондовые индексы США снизились в четверг. Рынки акций АТР растут в пятницу, за исключением Гонконга. Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста.

Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает указывать на сохранение переменчивых настроений на рынке, пишет The Wall Street Journal. Индекс VIX, который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, накануне подскочил до максимума за год.

Трейдеры оценивали итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также новую порцию отчетов компаний и статистических данных.

Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщил о планах свернуть программу выкупа активов в марте.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший по итогам заседания, заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100%-ную вероятность подъема ставки в марте и 70%-ный шанс, что следующее повышение состоится уже в мае.

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%. В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 30 тыс. - до 260 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 290 тыс., а не 286 тыс. как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 265 тыс. с уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg. Респонденты Trading Economics прогнозировали снижение до 260 тыс.

Это первое снижение количества заявок за последний месяц. Оно обусловлено, в том числе, ослаблением негативного влияния со стороны распространения нового штамма "омикрон", пишет MarketWatch.

Акции MasterCard Inc. (SPB: MA) (SPB: MA) подорожали на 1,7%. Одна из крупнейших платежных систем в мире в четвертом квартале 2021 года увеличила чистую и скорректированную прибыль, а также нарастила выручку, причем два последних показателя превзошли ожидания рынка.

Бумаги Comcast Corp. (SPB: CMCSA) (SPB: CMCSA) опустились на 0,9%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 9,6%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы благодаря существенному повышению доходов подразделения NBCUniversal.

Акции McDonald's Corp. (SPB: MCD) (SPB: MCD) потеряли в цене 0,4%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания отчиталась о худших, чем ожидалось, прибыли и выручке за четвертый квартал 2021 года.

Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) (SPB: LUV) в минувшем квартале получила скорректированную прибыль впервые за два года, причем показатель оказался лучше прогнозов рынка. Тем не менее бумаги компании подешевели на 2%.

Котировки акций Intel Corp. (SPB: INTC) (SPB: INTC) снизились на 7%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года на 21%, но увеличил выручку на 3%, что оказалось лучше прогноза рынка.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 11,55%, хотя американский производитель электромобилей зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года, несмотря на то, что предприятия компании не работали в полную мощность из-за проблем в цепочках поставок.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 7,31 пункта (0,02%) и составил 34160,78 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 23,42 пункта (0,54%) - до 4326,51 пункта.

Nasdaq Composite потерял 189,34 пункта (1,4%) и составил 13352,78 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в пятницу, за исключением Гонконга, не последовав за динамикой американского фондового рынка.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста. Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает указывать на сохранение переменчивых настроений на рынке, пишет The Wall Street Journal.

Японский Nikkei к 8:18 мск вырос на 2,15%.

Среди компонентов индекса в лидеры роста выходят акции Fuji Electric Co. Ltd. (10,6%), Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (7,3%) и Fujikura Ltd. (6,99%).

Цена бумаг инвесткомпании SoftBank Group Corp. повышается на 3,2%, производителя электроники Sony Group Corp. - на 3,7%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 4,1%.

Гонконгский Hang Seng к 8:27 мск снижается на 0,7%, тогда как шанхайский Shanghai Composite растет на 0,4%.

В лидерах падения в Hang Seng находятся бумаги BYD Co. Ltd. (-7,28%), Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (-4%) и Xinyi Solar Holdings Ltd. (-3,85%).

Акции IT компании Meituan дешевеют на 0,2%, тогда как Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - растут на 1,5%.

Южнокорейский Kospi к 8:33 мск набрал 1,8%.

Стоимость акций производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. растет на 2,8%.

Акции автопроизводителя Kia Corp. также дорожают на 2,8%, Hyundai Motor Co. - на 1,6%. Бумаги производителя электроники и аккумуляторов LG Corp. прибавляют в цене 3,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 2,2%.

Котировки акций нефтегазовой Woodside Petroleum Ltd. выросли на 0,4%, Santos Ltd. - на 1,1%, Beach Energy Ltd. - на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе утренних торгов в пятницу после снижения накануне, аналитики следят за курсом доллара и ситуацией вокруг Украины.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 МСК в пятницу составляет $89,88 за баррель, что на $0,54 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,62 (0,7%) - до $89,34 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,29 за баррель, что на $0,68 (0,79%) выше итогового значения сессии в четверг. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,74 (0,9%), до $86,61 за баррель.

Отрицательная динамика цен на нефть накануне вызвана укреплением доллара, сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн, однако "рынок по-прежнему обеспокоен дефицитом поставок на фоне растущих геополитических рисков", добавил он.

Долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, накануне рос более чем на 1% на итогах январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв ожидаемо не стал менять ключевую ставку, однако подал сигнал о готовности сделать это уже в марте.

Сильный доллар негативно влияет на сырьевые товары в целом и нефть в частности, поскольку снижает инвестиционную привлекательность номинированных в долларах активов для держателей других валют.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Накануне рынки с оптимизмом восприняли слова российского МИД о том, что "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами". Однако напряженность в регионе сохраняется.

"По-прежнему есть опасения насчет поставок российской нефти и газа в случае военной эскалации", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.