Акции Apple интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции Apple Inc. интересны для долгосрочных инвестиций на фоне умеренно позитивной перспективы, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Компания Apple опубликовала финансовые результаты за I квартал 2022 финансового года (IV квартал 2021 года). Продажи оказались рекордными, выручка и чистая прибыль превзошли ожидания аналитиков, при этом эмитент сообщил о сокращении давления проблем с цепочками поставок, - указывает аналитик инвесткомпании. - На короткой дистанции котировки акций могут Apple продолжить двигаться вместе с рынком, и в случае его подъема акции могут показать опережающую динамику за счет сильного отчета. Это открывает возможности для краткосрочных спекуляций. Однако риски продолжения коррекции все еще велики. Долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. Акции Apple стоит рассмотреть для долгосрочного инвестирования. В случае возобновления снижения откроются еще более привлекательные уровни для входа".

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