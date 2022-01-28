Геополитика останется центральным драйвером для рынка акций РФ в ближайшие дни - BCS Express

Фактор геополитики в ближайшие сессии останется центральным драйвером для российского фондового рынка, сообщается в комментарии BCS Express.

"Учитывая оптимизм на рынке акций РФ в четверг, все же хочется отметить, что масштаб движения котировок не всегда отражает соразмерное изменение рисков. Динамика индекса акций и рубля не является безусловным барометром вероятностей, она лишь отражает рыночные настроения. Фактор геополитики в ближайшие сессии останется центральным драйвером для фондового рынка, - пишет аналитик инвестиционной компании Василий Карпунин. - По индексу Мосбиржи общая техническая картина начала заметно улучшаться. Идет попытка формирования устойчивого возвратного движения. Для подтверждения импульса необходимо 1-2 сессии закрыть выше 3525-3540 пунктов. В таком случае далее ориентиры отскока сместятся к 3700-3750 пунктам. В это же время негативным сигналом станет возврат ниже 3350 пунктов".

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