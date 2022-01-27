"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Intel Corp. с целевой ценой $ 53,11, что соответствует потенциалу 2,75% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Intel опубликовала результаты за IV квартал и весь 2021г. Основные финансовые показатели компании оказались выше прогнозов аналитиков: выручка за октябрь-декабрь составила $ 19,5 млрд (-2% г/г) при ожидаемом значении $ 18,3 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию превысила консенсус на уверенные 20,4%, добравшись до уровня $ 1,09 (-28,3% г/г). Однако поводы для радости инвесторов на этом закончились, а виной тому прогнозы менеджмента на 2022г. В первую очередь это касается ожидаемых результатов I квартала 2022г - новый CFO Intel Дэвид Зинснер отметил, что целевая выручка в январе-марте 2022г составит $ 18,3 млрд, что на 1,5% меньше продаж I квартала 2021г", - указывает аналитик Александр Ковалев.

При этом эксперт подчеркивает, что в последние месяцы наблюдается и ряд положительных тенденций для компании. По данным CPU Benchmarks, в IV квартале 2021г процессоры Intel впервые за долгое время отняли часть рыночной доли у AMD: теперь соотношение ПК на процессорах Intel и AMD составляет 62,9% и 36,9%, соответственно (в III квартале 60,2% и 39,7% соответственно).

"Кроме того, хорошую динамику показывает сегмент data-центров, выручка которого за год подросла на 4,2%. Однако, для восстановления позиций компании на рынке полупроводников сейчас необходимо намного больше. В целом мы считаем, что Intel проводит правильную стратегию капитального расширения и масштабных инвестиций в НИОКР, однако в то же время подчеркиваем, что финансовая и технологическая отдача от этих вложений может начать проявляться лишь через несколько лет. В краткосрочной же перспективе основные показатели рентабельности и денежного потока будут находиться под давлением взлетевших R&D и Capex бюджетов. По результатам отчета мы сохраняем рекомендацию "держать" акции Intel с целевой ценой $ 53,11, что соответствует потенциалу 2,75%", - отмечает Ковалев.

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