Цены евробондов РФ в четверг подросли в рамках коррекции на фоне локального снижения геополитических рисков

Москва. 27 января. Котировки российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли в рамках коррекции благодаря локальному снижению геополитических рисков, произошедшему на заявлениях замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева о том, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между Украиной и Россией. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Пятилетний CDS на российский долг опустился до 215 пунктов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 27 базисных пунктов по отношению к закрытию 26 января и составила 108,34% от номинала, что соответствует доходности 3,85% годовых (снижение на 12 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 102,87% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 1,23% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 12 пунктов, составив 262 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 372 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 119,37% от номинала (доходность снизилась на 24 базисных пункта - до 4,47% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 437 базисных пунктов, поднявшись до 114,09% от номинала (доходность снизилась на 31 базисный пункт и составила 4,55% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 102 базисных пункта, до 102,3% от номинала (доходность снизилась на 26 пунктов, до 4,02% годовых), с погашением в 2023 году - на 23 базисных пункта, до 104,03% от номинала (их доходность снизилась на 15 базисных пунктов и составила 2,335% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 362 базисных пункта, до 111,3% от номинала (доходность снизилась на 23 базисных пункта и составила 4,5% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 131 базисный пункт - до 100,85% от номинала (доходность снизилась на 27 пунктов, до 4,07% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций сегодня развернулся вверх, котировки большинства выпусков евробондов РФ заметно подросли благодаря локальному снижению геополитических рисков. При этом начало дня не предвещало какого-либо позитивного развития событий, особенно после достаточно "жесткой" риторики руководства ФРС по итогам состоявшегося накануне заседания американского регулятора, что вызвало рост ожиданий более агрессивного повышения ставки Федрезерва и тем самым привело к повышению доходностей US Treasuries. Но постепенно в течение дня ситуация на рынке базовых активов стабилизировалась, а с другой стороны, рынок получил сильные заявления со стороны российского МИД о том, что сама мысль о войне с Украиной является неприемлемой, и это стало основным триггером роста котировок не только отечественных евробондов, но и всех российских активов. Кроме того, в целом спокойная реакция российской стороны на полученные накануне письменные ответы США и НАТО относительно гарантий безопасности также способствовала активизации покупателей. В результате ценовой рост "длинных" выпусков евробондов РФ достигал 3-4 процентных пунктов. При этом стоимость пятилетних CDS опустилась за день на 30 базисных пунктов, до 215 пунктов. Вместе с тем, несмотря на весь сегодняшний оптимизм, ситуация по-прежнему остается неопределенной, и до полной деэскалации еще далеко, поэтому в ближайшее время волатильность на рынке сохранится", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

На линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. "Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось", - сказал он в четверг на брифинге в Москве. Дипломат добавил, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается", - подчеркнул Зайцев. По его словам, "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".