"Финам" рекомендует покупать акции Abbott Laboratories с целевой ценой $136,23 за штуку, что предполагает потенциал роста 13,5% до конца августа 2022г, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Abbott Laboratories опубликовала отчетность за IV квартал 2021г. Квартальная выручка увеличилась на 7,5% г/г до $11,5 млрд и превысила наши ожидания на $790 млрд. Продажи продуктов, связанных с анализами на коронавирус, составили $2,3 млрд. Чистая прибыль компании снизилась на 8,0% г/г и составила $1,99 млрд. При этом скорректированная чистая прибыль на акцию достигла $1,32 и на 11 центов превзошла наши ожидания", - указывает аналитик Зарина Саидова.

Компания ожидает в 2022г скорректированной чистой прибыли на акцию в размере не менее $4,70. При этом Abbott Laboratories ожидает первоначальную выручку от ковидного сегмента в размере $2,5 млрд - эта величина ожидается в первом полугодии, а в дальнейшем может возрасти, подчеркивается в комментарии.

"Акции Abbott Laboratories находятся в нашем аналитическом покрытии с рекомендацией "покупать" и целевой ценой $136,23, что предполагает потенциал роста в размере 13,5% на период до конца августа 2022г. На данном этапе указанный потенциал роста представляется нам обоснованным с фундаментальной точки зрения", - резюмирует эксперт "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.