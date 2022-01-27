Рост спроса на акции компаний потребсектора РФ вероятен во II полугодии 2022г - BCS Express

Рост спроса на акции компаний потребительского сектора РФ вероятен во II полугодии 2022г в случае замедления инфляции и снижения рублевых процентных ставок, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

Аналитик отмечает, что в начале 2022г акции представителей российского потребительского сектора не пользуются повышенным спросом у инвесторов. Улучшение ситуации, по его мнению, возможно во II полугодии в случае замедления инфляции и снижения рублевых процентных ставок. Это может сместить фокус инвесторов с экспортеров в сторону внутренних историй.

"Если выбирать наиболее интересные бумаги в секторе, то можно выделить акции "М.Видео" и "Детского мира" (ожидания высоких дивидендов), - указывает Пучкарев. - Как ставка на рост масштабов бизнеса привлекательны "Белуга", "Лента", "Мать и дитя". Также отметим крепкие и стабильные истории с привлекательными дивидендами: "Магнит", X5 Retail Group, "РусАгро".

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