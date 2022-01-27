"Фридом Финанс" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с целевой ценой $130, умеренно позитивно оценивая отчет компании за 4К21, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Результаты Abbott за IV квартал 2021г оказались лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль на акцию превысила консенсус на 9,1% и составила $1,32. Однако сильные финансовые показатели были нивелированы осторожным прогнозом менеджмента на текущий год. Прогноз менеджмента Abbott предполагает EPS GAAP не ниже $3,43 (-12,9% г/г) за полный 2022г и не ниже $1,2 (+20% г/г) за первый квартал. При этом non-GAAP EPS, по оценке Abbott, в текущем году будет не ниже $4,7 (-9,8% г/г), а в первом квартала составит примерно $1,5 (+13,6% г/г). Эти ориентиры оказались ниже консенсуса ожиданий. Компания, имеющая статус дивидендного аристократа, задекларировала выплаты за квартал в размере $0,47 на акцию, что предполагает доходность 1,5% в текущих котировках. Мы оцениваем отчет Abbott умеренно позитивно и сохраняем целевую цену на уровне $130 с рекомендацией "покупать", - отмечает эксперт "Фридом Финанс".

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