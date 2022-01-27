Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4300-4350п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4300-4350 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 остается ниже уровня 200-дневной скользящей средней, хотя демонстрирует высокую волатильность: в ходе торгового дня индекс поднимался выше 4440 пунктов. RSI опустился ниже 30 пунктов и находится в зоне перепроданности, что свидетельствует о сильной "медвежьей" тенденции. Индикатор MACD указывает на продолжение развития коррекции и не демонстрирует сигнал к развороту. Ближайшая поддержка сместилась к 4250 пунктам", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что по итогам заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне в диапазоне 0-0,25% и подтвердила текущий график сворачивания программы QE. С февраля объемы выкупа активов будут сокращены с $60 млрд до $30 млрд, завершить программу планируется в начале марта. Во время пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул сильные показатели рынка труда и устойчивость инфляции, которая будет превышать таргет в 2% как минимум в течение года.

"По данным сегмента деривативов сервиса CME FedWatch, участники рынка предполагают, что с вероятностью 86% регулятор начнет повышение ставки уже в марте. ФРС также опубликовала общие принципы сокращения баланса, указав, что, согласно ожиданиям членов FOMC, продажа активов из портфеля регулятора начнется после увеличения целевого диапазона ставки. Точные параметры сокращения баланса будут обсуждаться на следующих заседаниях", - отмечается в комментарии инвесткомпании.

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