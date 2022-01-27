"Солид Брокер" рекомендует покупать акции Johnson & Johnson с целью $200 за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Учитывая хорошие результаты за 2021г и оптимистичные прогнозы на 2022г, компанию можно считать отличной инвестиционной идеей на данный момент. Основное преимущество - отсутствие неопределённости. Johnson&Johnson - диверсифицированный и стабильный бизнес. Учитывая непростой грядущий год для американского рынка, акции компании могут выступить тихой гаванью и предоставить защиту от колебаний рынка, при этом сохраняя потенциал роста. Наша целевая цена $200, апсайд 18% от текущих цен", - пишут эксперты "Солид Брокер".

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