"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CrowdStrike Holdings с целью $124

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CrowdStrike Holdings Inc. с целевой ценой $124 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,9%, стоп-приказ: $174, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"CrowdStrike Holdings - одна из передовых компаний в секторе кибербезопасности, - отмечают эксперты. - Председатель ФРС Джером Пауэлл на заседании объявил об ужесточении денежно-кредитной политики, что в первую очередь негативно повлияет на убыточные компании с высокой оценкой. После ноябрьского заседания американского центробанка акции CrowdStrike упали более чем на 40%, но, учитывая ужесточение риторики, падение может продолжиться".

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках нисходящего тренда. Открывать короткую позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $124. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $175 риск на портфель составит 0,82%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,89", - указывают аналитики "Финама".

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