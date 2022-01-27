"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, снизив долю защитных бумаг в условиях пандемии активов и увеличив экспозицию на развивающиеся рынки, сообщается в материале инвестиционной платформы.

Новый состав топ-10 глобальных акций: Samsung, Accor, BNP, Trop.com, JD.com, Li Auto, Allianz, Total Energies, Сellnex Telecom, Novartis.

"Фиксируем прибыль в бумагах Richemont, которые выросли на 17% с момента включения в октябре 2021г, и в акциях банка Nordea, которые принесли 16% доходности. Также исключаем из подборки Infineon и Sartorius", - указывают эксперты.

Аналитики включили в подборку акции BNP Paribas, где видят высокий потенциал доходности с учетом байбэка и высоких дивидендов. Также они сохраняют экспозицию на технологический сектор, добавляя акции Samsung в ожидании сильной квартальной отчетности.

"Также добавляем бумаги Trip. com и Accor - компании туристического сектора, в акциях которых видим сильную недооценку в условиях пика эпидемиологических рисков", - отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.